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Üvey babası hakkındaki korkunç gerçeği öğrenen genç kızın hayatı altüst oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 12.10.2020 09:10 | Son Güncelleme

4 yaşından beri birlikte yaşadığı üvey babası tarafından gizli gizli kameraya alındığını öğrenen 19 yaşındaki Lauren Brightwood, soluğu karakolda aldı. Üvey baba Craig Lewis, genç kızı birkaç kez gizli gizli videoya çektiğini itiraf etti.

Üvey babası hakkındaki korkunç gerçeği öğrenen genç kızın hayatı altüst oldu

18’inci doğum günü akşamı duş alırken banyo kapısının üzerindeki cep telefonunu fark eden kızın tüm hayatı altüst oldu. Önce ne olduğunu anlamayan Lauren Brightwood, telefonun üvey babası Craig'e ait olduğunu gördüğünde ilk olarak annesine haber verdi.

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Yaşadıklarını anlatan genç kız, üvey babasıyla ilk kez yüzleştiklerinde kamerayı banyoya ağladığını düşündüğü ve onu kontrol etmek istediği için koyduğunu söyledi. Genç kız ve annesi olayı polise taşıdı. Gözaltına alınan üvey baba Craig'in 13 yaşından beri üvey kızını birkaç kez gizlice filme aldığını itiraf etti. 35 yaşındaki Thomas Craig Lewis, 2014 ile 2018 yılları arasında iki röntgencilik suçunu kabul etti.

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Annesi ile üvey babası evlendiğinde Lauren Brightwood, henüz dört yaşındaydı. Aralarındaki ilişkinin çok iyi olduğunu söyleyen genç kız, yaşananların onu derinden etkilediğini ve tedavi gördüğünü söyledi. "Normal bir baba-kız ilişkimiz vardı" diyen Lauren, artık geçmişe dair hiçbir şeyi anımsamak istemiyorum diyor.

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Lauren, "Telefonu ilk fark ettiğimde hemen anneme söyledim. Annem bana inandı ve bu konuda beni hiç sorgulamadı." Olaydan sonra psikolojik olarak toparlanamayan genç kız üniversiteden ayrıldı. Zaman içinde artan tedavi ve mahkeme masrafları nedeniyle iş bulmak zorunda kalan genç kız eğitim hayatına şimdilik ara verdi.

Cezaevinde olan üvey babanın davası devam ediyor.

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