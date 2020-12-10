Uyanış: Büyük Selçuklu dizisine dev transfer! Kaan Taşaner kimi canlandıracak?

TRT 1’in zirvedeki yapımlarından biri olan Uyanış: Büyük Selçuklu kadrosunu genişletti. Başarılı oyuncu Kaan Taşaner sevilen dönem dizisinde yerini alıyor. Romalı savaşçı Markus karakterine hayat vererek kartları yeniden dağıtacak olan Taşaner’in, Melikşah’ı oynayan Buğra Gülsoy ve Sencer’i canlandıran Ekin Koç’la karşı karşıya geleceği an heyecan yaratacak.

KAAN TAŞANER’iN CANLANDIRACAĞI ROMALI MARKUS KİMDİR?

Kökeni soylu bir aileye dayanan, olağanüstü zeki ve kurnaz biri olan Markus olarak izleyeceğimiz Kaan Taşaner, Selçuklu Dünyası’nda, tüm dengeleri değiştirmeye geliyor. Siyasi zekâsı ve strateji becerisi üst düzey olan acımasız ve korkutucu Romalı savaşçı Markus’un, Melikşah’a (Buğra Gülsoy) ve Sencer’e (Ekin Koç) nasıl zorluklar yaşatacağı şimdiden merakla beklenecek.

Dramatik kurgusu kadar görkemli savaş sahneleriyle de çok konuşulan dizide, Papanın huzurunda ona karşı çıkacak ve fikirlerini kabul ettirecek kadar güçlü olan bu savaşçının (Markus’un) dövüş sahneleri de nefesleri kesecek.

Yapımcılığını ve genel yönetmenliğini Emre Konuk’un üstlendiği, senaryosunu ise Serdar Özönalan ile birlikte yine Emre Konuk’un kaleme aldığı dizi, her hafta Pazartesi akşamı saat 20:00’de TRT 1’de izleyici ile buluşuyor.



