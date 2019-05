'Uykudan feragat ettiren lezzet' iftar sofralarını süslüyor

"Büryanı paketleyip götürüyorum"

Ankara'dan iş nedeniyle kente gelen avukat Taner Ünlü de büryanla tanıştığından beri başka et yemek istemediğini söyledi.

Aslen Erzincanlı olduğunu ve et konusunda uzman bir aileden geldiğini anlatan Ünlü, "Bugüne kadar lezzetli et yediğimi düşünüyordum ama Siirt'e gelip büryanın tadına baktığımda et lezzeti konusunda fikrim değişti. Büryanın tadına baktığınızda başka et yemek istemiyorum." dedi.

"Siirt'e bir iş nedeniyle geldiğimde aileme buradan büryan almak istedim. Büryanı paketleyip götürüyorum. Kafalarındaki imaj değişti. Artık Siirt'e geldiğimde herkes büryan istiyor." ifadelerini kullanan Ünlü, herkesin mutlaka bu lezzetle tanışması gerektiğini dile getirdi.

Bursa'dan büryan lezzeti için geldi

Bursa'da yaşayan İsmail Aydın da bugüne kadar tanışmadığı lezzeti yerinde tatmak için kente geldiğini bildirdi.

"Hayatımda hiç büryan yemedim ama Bursa'da Siirt'e büryan yemeğe geldik. Çok lezzetli olduğundan söz etmişlerdi. Bugün de ilk kez tadına baktım, gerçekten de çok lezzetli. Yapanın ellerine sağlık." diyen Aydın, bu lezzeti herkese tavsiye ettiğini aktardı.

Vatandaşlardan Yusuf Uslu da daha önce sabah kahvaltısında tükettikleri büryanı son yıllarda iftar saatinde de tüketmeye başladıklarını söyledi.