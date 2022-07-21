Uyuşturucu operasyonunda akılalmaz detaylar! Kuryeler polis, baron ise savcı çıktı

Konya polisinin gerçekleştirdiği bir uyuşturucu operasyonunun altından çıkan detaylar hayrete düşürdü. Adana'da eroin geleceği ihbarı alan ekipler harekete geçti. Çalışmalar sonucu yakalanan kuryenin polis memuru olduğu ortaya çıktı. Şüpheli polis memurunun cep telefonunda yapılan incelemelerde, çete içerisinde başka polisler de olduğu öğrenilirken, liderlerinin ise cumhuriyet savcısı olduğu belirlendi...

CEP TELEFONUNA EL KONULDU

Adana'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan Konya Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonrasında kent girişinde kuryenin bulunduğu aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 25 kilogram eroin ele geçirilirken kuryenin polis memuru olduğu ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre polis memuru F.K. ile yanındaki eşini gözaltına alan Narkotik polisi, şüphelinin cep telefonuna da el koydu.

TALİMATLARI SAVCI VERMİŞ

Şüpheli F.K'nın telefonunda yapılan incelemede, polisler bir şok daha yaşadı. Whatsapp mesajlaşma uygulamasını inceleyen polisler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı O. Y.'nin F.K'ya uyuşturucu sevkiyatı ile ilgili talimatlar verdiğini tespit etti. Konya Emniyet Müdürlüğü ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ele geçirilen dijital materyaller sonrasında soruşturmayı derinleştirdi.

LİSE ARKADAŞINDAN ALDIĞI ARACI SEVKİYATTA KULLANMIŞ

8 ay süren teknik takip ve çalışmalar sonrasında savcı Y'nin, Antalya'da lise arkadaşından emanet bir araç aldığı ve bu aracı uyuşturucu sevkiyatında kullandığı da tespit edildi. O. Y.'nin uyuşturucu sevkiyatı öncesinde örgüt üyelerine talimat verdiği, uyuşturucu sevkiyatını yapacak olan kurye ile buluştuğu, teslimatın nasıl olacağı konusunda kuryeye talimat verdiği belirlendi.

KURYELİK YAPAN BAŞKA POLİSLER DE BELİRLENDİ

Aynı zamanda şüpheli polis memuru F.K'nın Konya'ya 25 kilogram eroin getirdiği gün, Cumhuriyet Savcısı O. Y.'nin örgüt üyelerinden yine Adana Emniyeti Narkotik Şubede görevli polis memuru M.B.Y. ile birlikte Antalya'ya gittiği tespit edildi. O. Y. ile Narkotik şubede görevli polis memuru M.B.Y'nin de uyuşturucu sevkiyatı yaptığı değerlendirildi.

CUMHURİYET SAVCISI BARON ÇIKTI

Yapılan çalışmalarda örgüt liderinin Cumhuriyet Savcısı O. Y. olduğu, örgütün lider yardımcısı C. K. ile S. K. olduğu, Narkotik Şubede çalışan polis memurları M.B.Y. ile polis F.K'nın ise uyuşturucu kuryeliği yaptığı belirlendi.

SAVCI AÇIĞA DA ALINDI

Geçen hafta operasyon için düğmeye basan polis, Konya merkezli 4 ilde 20 kişiyi gözaltına aldı. Örgüt lider yardımcıları ve polis memurlarının da aralarında bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı O. Y. ise Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından açığa alındı. O. Y.'nin soruşturması için HSK tarafından müfettiş görevlendirildi.

TÜM TALİMATLAR SAVCIDAN

Konya'ya uyuşturucu getiren kurye polisin, C. K. ve S. K. ile 6 kez uyuşturucu sevkiyatı yaptığı ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda örgüt lideri Cumhuriyet Savcısı O. Y.'nin yardımcıları C. K. ve S. K. olduğu, savcının örgüte verdiği talimatlar doğrultusunda kuryelere yabancı uyruklu kişiler adın GSM hatları çıkartıldığı tespit edildi.

Polis ekiplerinin takibi sırasında örgüt lider yardımcısı C. K.'nın Adana'dan Konya'ya 17 kilogram eroin getiren kuryeye öncülük yaptığı, polis memurunun taşıdığı 25 kilogram eroinin kutusunda da parmak izlerine rastlandığı öğrenildi.

AİLE GİBİ GÖRÜNMEK İÇİN KARISINI DA GETİRMİŞ

Polis memuru F.K'nın karısını Konya'ya yapılan 6 uyuşturucu sevkiyatında da yanında getirdiği, dikkat çekmemek ve aile izlenimi vermek için kadının doğumdan 10 gün önce, 6 gün sonra ve 24 gün sonra da uyuşturucu kuryeliği yapan kocasına aile izlenimi vermek için eşlik ettiği tespit edildi.

