HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uyuşturucu operasyonunda akılalmaz detaylar! Kuryeler polis, baron ise savcı çıktı

Uyuşturucu operasyonunda akılalmaz detaylar! Kuryeler polis, baron ise savcı çıktı

21.07.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'dan Konya'ya yapılacak olan uyuşturucu sevkiyatı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde bir kişi yakalanırken, kuryenin polis olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin cep telefonunu inceleyen ekipler büyük şok yaşadı. Aralarında başka polisler de olan 20 kişilik çete oldukları belirlenirken, şebekenin liderliğini yapan kişinin kimliği ise şaşkına çevirdi...

Uyuşturucu operasyonunda akılalmaz detaylar! Kuryeler polis, baron ise savcı çıktı

Konya polisinin gerçekleştirdiği bir uyuşturucu operasyonunun altından çıkan detaylar hayrete düşürdü. Adana'da eroin geleceği ihbarı alan ekipler harekete geçti. Çalışmalar sonucu yakalanan kuryenin polis memuru olduğu ortaya çıktı. Şüpheli polis memurunun cep telefonunda yapılan incelemelerde, çete içerisinde başka polisler de olduğu öğrenilirken, liderlerinin ise cumhuriyet savcısı olduğu belirlendi...

CEP TELEFONUNA EL KONULDU

Adana'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan Konya Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonrasında kent girişinde kuryenin bulunduğu aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 25 kilogram eroin ele geçirilirken kuryenin polis memuru olduğu ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre polis memuru F.K. ile yanındaki eşini gözaltına alan Narkotik polisi, şüphelinin cep telefonuna da el koydu.

ejrky

TALİMATLARI SAVCI VERMİŞ

Şüpheli F.K'nın telefonunda yapılan incelemede, polisler bir şok daha yaşadı. Whatsapp mesajlaşma uygulamasını inceleyen polisler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı O. Y.'nin F.K'ya uyuşturucu sevkiyatı ile ilgili talimatlar verdiğini tespit etti. Konya Emniyet Müdürlüğü ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ele geçirilen dijital materyaller sonrasında soruşturmayı derinleştirdi.

Karı kocadan tacizciyi öldürmek için dehşete düşüren plan! Sopayla döverek öldürdüKarı kocadan tacizciyi öldürmek için dehşete düşüren plan! Sopayla döverek öldürdü

LİSE ARKADAŞINDAN ALDIĞI ARACI SEVKİYATTA KULLANMIŞ

8 ay süren teknik takip ve çalışmalar sonrasında savcı Y'nin, Antalya'da lise arkadaşından emanet bir araç aldığı ve bu aracı uyuşturucu sevkiyatında kullandığı da tespit edildi. O. Y.'nin uyuşturucu sevkiyatı öncesinde örgüt üyelerine talimat verdiği, uyuşturucu sevkiyatını yapacak olan kurye ile buluştuğu, teslimatın nasıl olacağı konusunda kuryeye talimat verdiği belirlendi.

KURYELİK YAPAN BAŞKA POLİSLER DE BELİRLENDİ

Aynı zamanda şüpheli polis memuru F.K'nın Konya'ya 25 kilogram eroin getirdiği gün, Cumhuriyet Savcısı O. Y.'nin örgüt üyelerinden yine Adana Emniyeti Narkotik Şubede görevli polis memuru M.B.Y. ile birlikte Antalya'ya gittiği tespit edildi. O. Y. ile Narkotik şubede görevli polis memuru M.B.Y'nin de uyuşturucu sevkiyatı yaptığı değerlendirildi.

CUMHURİYET SAVCISI BARON ÇIKTI

Yapılan çalışmalarda örgüt liderinin Cumhuriyet Savcısı O. Y. olduğu, örgütün lider yardımcısı C. K. ile S. K. olduğu, Narkotik Şubede çalışan polis memurları M.B.Y. ile polis F.K'nın ise uyuşturucu kuryeliği yaptığı belirlendi.

SAVCI AÇIĞA DA ALINDI

Geçen hafta operasyon için düğmeye basan polis, Konya merkezli 4 ilde 20 kişiyi gözaltına aldı. Örgüt lider yardımcıları ve polis memurlarının da aralarında bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı O. Y. ise Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından açığa alındı. O. Y.'nin soruşturması için HSK tarafından müfettiş görevlendirildi.

TÜM TALİMATLAR SAVCIDAN

Konya'ya uyuşturucu getiren kurye polisin, C. K. ve S. K. ile 6 kez uyuşturucu sevkiyatı yaptığı ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda örgüt lideri Cumhuriyet Savcısı O. Y.'nin yardımcıları C. K. ve S. K. olduğu, savcının örgüte verdiği talimatlar doğrultusunda kuryelere yabancı uyruklu kişiler adın GSM hatları çıkartıldığı tespit edildi.

Polis ekiplerinin takibi sırasında örgüt lider yardımcısı C. K.'nın Adana'dan Konya'ya 17 kilogram eroin getiren kuryeye öncülük yaptığı, polis memurunun taşıdığı 25 kilogram eroinin kutusunda da parmak izlerine rastlandığı öğrenildi.

AİLE GİBİ GÖRÜNMEK İÇİN KARISINI DA GETİRMİŞ

Polis memuru F.K'nın karısını Konya'ya yapılan 6 uyuşturucu sevkiyatında da yanında getirdiği, dikkat çekmemek ve aile izlenimi vermek için kadının doğumdan 10 gün önce, 6 gün sonra ve 24 gün sonra da uyuşturucu kuryeliği yapan kocasına aile izlenimi vermek için eşlik ettiği tespit edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kritik MGK öncesi gelen görüntüler dikkat çekti! Yan yana...Kritik MGK öncesi gelen görüntüler dikkat çekti! Yan yana...
Şişli'de sır ölüm! Otelden düşen kadın Rus model çıktıŞişli'de sır ölüm! Otelden düşen kadın Rus model çıktı
"Hiçbir şey pahalı değil, herkes alıp yiyor" diyerek CHP heyetine tepki gösterdi"Hiçbir şey pahalı değil, herkes alıp yiyor" diyerek CHP heyetine tepki gösterdi
Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs kabusu geri mi dönüyor? Valilik açıkladı... Bir il için yeni tedbirler duyuruldu

Koronavirüs kabusu geri mi dönüyor? Valilik açıkladı... Bir il için yeni tedbirler duyuruldu

Karşılaşmadan çok bu olay konuşuldu! 4 yıl sonra rekor geldi...

Karşılaşmadan çok bu olay konuşuldu! 4 yıl sonra rekor geldi...

Şişli'de sır ölüm! Otelden düşen kadın Rus model çıktı

Şişli'de sır ölüm! Otelden düşen kadın Rus model çıktı

SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden 'kanserim' dedi! Beyaz Saray'dan jet açıklama geldi: Anlatmak istediği...

SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden 'kanserim' dedi! Beyaz Saray'dan jet açıklama geldi: Anlatmak istediği...

Şaşkına çevirdi! "Bekaretimi diktirdim! Birlikte olduk..."

Şaşkına çevirdi! "Bekaretimi diktirdim! Birlikte olduk..."

Karı kocadan korkunç plan! Tacizciye...

Karı kocadan korkunç plan! Tacizciye...

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

İçine hiçbir şey giymedi! Sadece mutfak önlüğüyle paylaştı

İçine hiçbir şey giymedi! Sadece mutfak önlüğüyle paylaştı

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayından iç çamaşırıyla kaçtı

Sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayından iç çamaşırıyla kaçtı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.