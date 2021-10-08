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  4. Uyuyan kadının yüzüne yanıcı madde döküp kaçmıştı! Dehşete düşüren olayda yeni gelişme

Uyuyan kadının yüzüne yanıcı madde döküp kaçmıştı! Dehşete düşüren olayda yeni gelişme

08.10.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Avcılar'da evinde uyuyan 42 yaşındaki Yasemin Uzunçelebi'nin yüzüne yanıcı kimyasal madde döktükten sonra gizlendiği evde yakalanan 30 yaşındaki Mehmet Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuyan kadının yüzüne yanıcı madde döküp kaçmıştı! Dehşete düşüren olayda yeni gelişme

Olay, önceki gün sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Merkez Mahallesi Katip Çelebi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Yıldız bir süredir arkadaşlık ettiği Yasemin Uzunçelebi'nin evine geldi. Kapıyı yanındaki anahtarla açarak içeri giren Yıldız, yatağında uyuyan Uzunçelebi'inin yüzüne siyah ve yanıcı bir madde döküp kaçtı. Yatağından acı içerisinde fırlayan kadın kendisini dışarı atarak bina sakinlerinden yardım istedi. Uzunçelebi için olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından kadını hastaneye kaldırdı. Yoğun bakımda tedavi edilen Yasemin Uzunçelebi'nin hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

POLİS GİZLENDİĞİ EVDE YAKALADI

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Kasten Yaralama' olayı ie ilgili sürdürdüğü çalışma sonucu aradığı şüpheli Mehmet Yıldız'ı gizlendiği Esenyurt'ta bir yakının evinde yakaladı. Farklı 16 suçtan kaydı bulunduğu tespit edilmen Mehmet Yıldız, Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro'da ifade verirken, kadının yüzüne içinde ne olduğunu bilmediği bir tas içerisindeki maddeyi döktüğünü, bunu kendisinin getirmediğini öne sürdü. Bekar olduğu belirtilen Mehmet Yıldız'ın hakkında ayrıca bir dosya ile ilgili ifade vermediği için yakalama kararı bulunduğu anlaşıldı. Çoğu dolandırıcılık olmak üzere 16 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli Mehmet Yıldız, "Kasten yaralama" suçundan bu sabah Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

TUTUKLANDI

Savcılık ifadesinin ardından Mehmet Yıldız'ı tutuklanması istemi ile nöbetçi mahkemeye sevk etti. Mahkeme Mehmet Yıldız'ın 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Öte yandan, Yasemin Uzunçelebi'nin saldırı öncesi çevredeki esnafa borcunu ödediği ve İstanbul'dan ayrılmayı planladığı öğrenildi.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Avcılar
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