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Uzak Şehrin Masalı dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı

30.08.2021 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzak Şehrin Masalı dizisinden heyecanla beklenen ilk bölüm fragmanı geldi. Kars’ta çekimleri devam eden dizinin oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar, Begüm Birgören ve Zeynep Eronat gibi isimler yer alıyor.

Yapımını 25 Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan’ın oturduğu, senaryosunu ise Can Sinan’ın kaleme aldığı, FOX’un yeni dizisi “Uzak Şehrin Masalı”nın ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu.

Uzak Şehrin Masalı (1)

Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar, Begüm Birgören ve Zeynep Eronat gibi birbirinden başarılı oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizinin tanıtımı sosyal medyada kısa süre içerisinde çok izlendi, büyük merak uyandırdı.

Uzak Şehrin Masalı (2)

UZAK ŞEHRİN MASALI KONUSU

Çok yakında ilk bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanan “Uzak Şehrin Masalı”nda Umay (Aslıhan Güner); kocası Affan’ın (Timur Acar) zulmüne artık dayanamasa da çocukları için yaşadıklarını sineye çekiyordur. Ama Affan bir türlü durulmuyordur.

Uzak Şehrin Masalı (3)

Sonunda Umay’ın sırtına öyle bir hançer saplar ki Umay iki çocuğuyla birlikte konaktan kaçar. Ablası Sonay’ın (Begüm Birgören) yanına, köyü Eskitepe’ye yerleşmekten başka çaresi yoktur. Bu sırada mazisi karanlık ve gizem dolu bir adam olan Kürşat (Barış Kılıç), sınırdan kaçak olarak yurda girmiş, Kars’ın zorlu coğrafyasında ölüm kalım mücadelesi veriyordur.

Uzak Şehrin Masalı (4)

Kürşat, Umay ve Sonay’ın yolları Eskitepe’de kesişir. Birbirlerinin yaralarını sarmaya çalışırlarken Umay, Kürşat ve Sonay’ı sırlarla dolu bir geçmiş, zorluklarla dolu bir gelecek ve imkansız aşklar beklemektedir…


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