Uzaklaştırma emri çıkartılan tacizci komşu, çekiçle saldırdı! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Dış kapıdan gelen sesler üzerine kameradan yaşananları izleyen Riscinskis, mülküne yaklaşmasının yasak olduğu komşusunun eline çekiçle güvenlik kamerasını ve kapı zilini parçaladığını gördü.

Öfkeli komşu ifadesi alınmak üzere gözaltına alırken, Birmingham Sulh Ceza Mahkemesi polisin Groves’in evinde yaptığı araştırmaların sonucunda herhangi bir delile ulaşamadıklarını bildirdi. Groves’in 500 sterlin tazminat ödemesine karar verildi.

“SIRADA NE VAR?”

Komşusunun son saldırısından sonra psikolojik olarak zor süreçler geçirdiğini anlatan Riscinskis, “Sırada ne var? Bizi ne bekliyor? Acil yardıma ihtiyacım var. Onun geri dönmesine izin veremezler. Bütün gece uyumadım ve tek istediğimiz huzurlu bir hayat. Bu durum yıllardır devam ediyor” ifadelerini kullandı.



