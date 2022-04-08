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  4. Uzaklaştırma emri çıkartılan tacizci komşu, çekiçle saldırdı! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Uzaklaştırma emri çıkartılan tacizci komşu, çekiçle saldırdı! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

08.04.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birmingham’da yaşayan Victoria Riscinskis isimli bir kadın yan komşusuyla yaşadığı sorun nedeniyle mahkemeye başvurma zorunda kaldı. 56 yaşındaki Stephen Groves adındaki komşusunun kendisini taciz etmesinden ve sürekli olarak evine zarar vermesinden şikayetçi olduğunu dile getiren Riscinskis bir kez daha dehşeti yaşadı. Mahkemenin verdiği iki yıllık uzaklaştırma emrini hiçe sayan Groves, komşusunun evine çekiçle saldırdı.

Dış kapıdan gelen sesler üzerine kameradan yaşananları izleyen Riscinskis, mülküne yaklaşmasının yasak olduğu komşusunun eline çekiçle güvenlik kamerasını ve kapı zilini parçaladığını gördü.

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Öfkeli komşu ifadesi alınmak üzere gözaltına alırken, Birmingham Sulh Ceza Mahkemesi polisin Groves’in evinde yaptığı araştırmaların sonucunda herhangi bir delile ulaşamadıklarını bildirdi. Groves’in 500 sterlin tazminat ödemesine karar verildi.

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“SIRADA NE VAR?”

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Komşusunun son saldırısından sonra psikolojik olarak zor süreçler geçirdiğini anlatan Riscinskis, “Sırada ne var? Bizi ne bekliyor? Acil yardıma ihtiyacım var. Onun geri dönmesine izin veremezler. Bütün gece uyumadım ve tek istediğimiz huzurlu bir hayat. Bu durum yıllardır devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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