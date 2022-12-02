Uzaktan kumandalı, öldürücü güç! ABD'de 'katil robotlara' izin çıktı: Gerektiğinde öldürebilecek

Robotlar artık eskisinden daha çok konuşuluyor. Bunda günlük hayatımızın bir parçası olmaları önemli bir etken. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte robotların güvenlik güçleri tarafından kullanılması da sık sık gündeme getiriliyor. ABD'de ise bu konuda önemli bir gelişme yaşandı. ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco şehrinde dikkat çeken bir izin kararı çıktı.

KATİL ROBOTA İZİN

BBC'nin haberine göre, San Francisco şehrinde, denetim kurulunun aldığı kararla birlikte şehir polisinin öldürebilen robotları kullanmasına izin verildi. Böylece San Francisco polisi "aşırı tehlikeli durumlarda" 'katil robotlar' kullanabilecek.

Memurların yalnızca alternatif gerilimi azaltma taktikleri uyguladıktan sonra ölümcül güç kullanan robotları kullanabileceği aktarıldı. Denetim kurulu, yalnızca sınırlı sayıda yüksek rütbeli memurun kullanımına izin verebileceğini de belirtti.

Ancak aktivistler, özel eğitim almış memurlar tarafından uzaktan çalıştırılacak robotlar konusunda tepki gösterdi. Önlemin ilk etapta ölümcül güç kullanmaya karar vermeyi kolaylaştırabileceğini söyleyen Dr. Catherine Connolly, durumu "kaygan bir zemin" olarak nitelendirdi.

"PATLAYICI YÜKLERLE DONATILABİLİR"

Önlemin savunucuları, bunun yalnızca aşırı durumlarda kullanılacağını söylerken, bir polis sözcüsü, "Robotlar, şiddet, silahlı veya tehlikeli konuları içeren güçlendirilmiş yapıları aşmak için patlayıcı yüklerle donatılabilir" dedi.

Şehir polisi şu anda ölümcül güçle donatılmış herhangi bir robot kullanmadıklarını ancak gelecekte kullanılması gereken senaryolar olabileceğini söyledi. Ayrıca polis, robotların "can kaybı riski taşıyan şiddetli, silahlı veya tehlikeli şüphelileri etkisiz hale getirmek veya yönlerini şaşırtmak" için kullanılabileceğini belirtti.

Bir sözcü, "Hiçbir politika, memurların karşılaşabileceği akla gelebilecek her durumu veya istisnai durumu öngöremez. San Francisco Polis Departmanı hazırlıklı olmalı ve orantılı olarak yanıt verme yeteneğine sahip olmalıdır." ifadelerini kullandı.

ZATEN KULLANILIYOR

Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer bölgelerinde bu tür bir katil robot kullanılan yerler var. 2016'da Teksas eyaletine bağlı Dallas şehrinin polisi, iki memuru öldüren ve birkaç memuru da yaralayan bir keskin nişancıyı öldürmek için C-4 patlayıcıyla donatılmış bir robot kullandı.



