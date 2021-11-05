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  4. Uzaya gidecek ilk Türk kim olacak? Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan çarpıcı açıklama!

Uzaya gidecek ilk Türk kim olacak? Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan çarpıcı açıklama!

05.11.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin uzay programı tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye'nin astronot adayının 2022'de seçileceğini belirterek, uzaya gidecek ilk Türk'ün bir bilim insanı olacağını söyledi.

Uzaya gidecek ilk Türk kim olacak? Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan çarpıcı açıklama!

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, 2 yıl önce kurulan Ajans'ın görevleri, çalışmaları, misyon ve hedeflerini Stratejik Düşünce Enstitüsü’nde (SDE) anlattı.

Milli Uzay Programı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, Türkiye'nin sonradan dahil olduğu uzay çalışmaları alanı için en önemli eksikliğin insan gücü olduğundan bahsetti.

TRT Haber'in aktardığı bilgiye göre, uzay alanında yetişmiş insan gücüne ihtiyaç olduğunu dile getiren Yıldırım, bunun için üniversitelerle çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Yıldırım, ABD'nin uzay alanında çalışan 270 bin uzmanının olduğunu ifade ederek, bu sayının Türkiye'de bini bulmadığının altını çizdi.

"Uzay Limanı" projesine dikkati çeken Yıldırım, uzay limanının dünyadaki karşılığının havalimanları olduğunu, Türkiye'nin coğrafi şartlarının uzay limanı kurulması için müsait olmadığını ancak Pakistan'ın Türkiye ile uzay limanı projesini gerçekleştirmek için çok istekli olduğunu, bu konuda ilgili çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

"TÜRKSAT 5B UYDUSU SENE SONUNDA FIRLATILACAK"

Şu an Türkiye'nin 4 uydusu olduğunu ifade eden Yıldırım, TÜRKSAT 5B uydusunun sene sonunda fırlatılacağını kaydetti.

Yıldırım, şunları söyledi:

"Uzayda birçok uydu var; istihbarat için, iklim için, yeraltını gözetleyen çok sayıda uydu var. Sadece haberleşme için Starlink, 12 bin uydu göndermeyi hedefliyor. Artık yakın bir zamanda yörüngede on binlerce uydu bulunacak ve bunlar her şeyi gözetleyebilecek. Uzay istasyonu dünyanın sadece 400 kilometre üzerinde dönüyor. Şu anda bir futbol sahası büyüklüğünü aştı. Orası uluslararası bir misyon. Uzay istasyonunun ekonomik ömrü doldu. Onu iptal edip ya da bir uzay oteline çevirip 7 ayrı istasyon kurulması gündemde."

Uzayda çok geniş bir sahada gittikçe genişleyen bir yelpazede çalışmalar sürdüğünü dile getiren Başkan Serdar Hüseyin Yıldırım, "Uzayda bulunan on binlerce uydunun trafiği vs. önemli. Gelecekte bu trafiğin sağlanmasında sorunlar çıkabilir ve bu sorunların çözümü için uzay hukukuna ihtiyaç olabilir. NATO uzayı da artık harekat alanı olarak deklare etti. Gelecek için bazı çalışmalar yapılıyor. Uzayda olabilecek her türlü sorunun çözümü için uzay hukukunun oluşturulması önemli." dedi.

"2022’DE ASTRONOT SEÇİMİMİZİ YAPACAĞIZ"

Uluslararası işbirliği ile astronot misyonunu gerçekleştireceklerini kaydeden Yıldırım, ABD'den SpaceX ya da Rusya'dan soyuz ile çalışılacağını, bunun için pazarlıkların sürdüğünü ifade etti.

Çalışmaları bu sene içinde bitireceklerini ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Astronot eğitimi 7 ayda tamamlanıyor. Anlaşacağımız şirket bize kriterleri verecek, bizler de 2022’de astronot seçimimizi yapacağız. 1 değil 2 astronot seçeceğiz. Eğitimlerini alacaklar. Bir hastalık vs. durumunda yedekli olarak gitmek istedik. Daha başarılı olan adayımız uzaya gönderilecek. Astronotumuz en az bir hafta uzayda kalabilecek. Biz uzaya gitmişken orada bilimsel deneyler araştırmalar da yapmak istiyoruz. Bu yüzden gidecek astronot adayı bir bilim insanı olacaktır. Tabii fiziki şartları uygun olan biri olmalı. 2022 sonuna kadar bunlar tamamlanacak."

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Astronot
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