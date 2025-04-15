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Uzayda kadın gücü! Katy Perry uzay yolunda: Yolculuk hakkında şarkı yazacak! Blue Origin’den tarihi fırlatma...

ABD'nin Texas eyaletinden fırlatılan Blue Origin roketi, tamamı kadınlardan oluşan 6 kişilik özel bir mürettebatı uzaya taşıdı. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’a ait uzay teknolojisi şirketi Blue Origin tarafından gerçekleştirilen bu dikkat çekici yolculukta, dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry ile Bezos’un nişanlısı gazeteci-yazar Lauren Sanchez de yer aldı. New Shepard roketiyle yapılan fırlatma, yerel saatle 09.30’da gerçekleşti. Detaylar haberimizde...

Uzayda kadın gücü! Katy Perry uzay yolunda: Yolculuk hakkında şarkı yazacak! Blue Origin’den tarihi fırlatma...

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un sahibi olduğu uzay teknolojisi şirketi Blue Origin, tarihi bir uzay yolculuğuna daha imza attı. ABD’li dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry’nin de yer aldığı, tamamı kadınlardan oluşan 6 kişilik mürettebat, haftalar süren hazırlıkların ardından New Shepard roketiyle uzaya fırlatıldı. Texas eyaletindeki "Launch Site One" adlı tesisten yerel saatle 09.30’da gerçekleşen fırlatmada, mürettebat yaklaşık 4 dakika boyunca mikroyerçekimi deneyimi yaşadı.

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UÇUŞ, 1963'TEN BU YANA BİR İLK

Uzaya çıkan ilk kadın olan Sovyet Birliği dönemi kozmonotu Valentina Tereşkova'nın 1963'teki tek kişilik uzay yolculuğundan bu yana mürettebatının tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay yolculuğu olan Blue Origin uçuşu, 10 dakikadan biraz fazla sürdü. Uçuş, deniz seviyesinden 100 kilometre yükseklikte bulunan ve Dünya atmosferi ile uzay arasındaki sınır olarak kabul edilen Karman hattını geçen roketin kısa bir yolculuğun ardından başarılı şekilde Dünya'ya dönmesi ile sonlandı.

KATY PERRY YOLCULUĞU ŞARKI YAZACAK

Katy Perry, dünyaya iniş yaptıktan sonra basına yaptığı ilk açıklamada, yolculuk sırasında hissettiği baskın duygunun sevgi olduğunu söyledi. Uzay yolculuğu deneyimini herkese tavsiye ettiğini ifade eden Perry, bu yolculuk hakkında bir şarkı yazıp yazmayacağı şeklindeki soruya "Kesinlikle, yüzde yüz" şeklinde cevap verdi.

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MÜRETTEBATIN İÇİNDE YER ALAN KADINLAR

Mürettebatın arasında ünlü şarkıcı Katy Perry'nin yanı sıra Bezos'un nişanlısı gazeteci ve yazar Lauren Sanchez, eski bir NASA roket mühendisi olan Aisha Bowe, kozmik biyoloji araştırmacısı ve insan hakları aktivisti Amanda Nguyen, CBS News sunucusu ünlü gazeteci Gayle King ve film yapımcısı Kerianne Flynn yer aldı.

KATY PERRY EĞİLİP TOPRAĞI ÖPTÜ

Tamamı tasarımcı imzalı özel astronot kıyafetleri giyen mürettebat, aracın güvenli bir şekilde Dünya'ya inmesinin ardından büyük mutluluk yaşadı. Sanchez, nişanlısı Bezos'a sarıldıktan sonra ailesini ararken, pop yıldızı Katy Perry yanında götürdüğü papatyayı gökyüzüne kaldırdıktan sonra yere eğilip toprağı öptü.

YOLCULUĞUN FİYATI AÇIKLANMADI

İsmini uzaya çıkan ilk ABD'li olan Alan Shepard'dan alan ve 6 yolcu kapasiteli "New Shepard" isimli taşıyıcı roket, bugünkü uçuşu ile 11. insanlı misyonunu gerçekleştirmiş oldu.

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Blue Origin, uzay yolculuğunun fiyatını kamuoyu ile paylaşmazken, rezervasyon sayfasında süreci başlatmak için 150 bin dolar depozito ödemesi yapılması gerektiği biliniyor. Şirket, 2021 yılında gerçekleştirdiği ilk mürettebatlı uçuşunda bir koltuğu açık artırmada 28 milyon dolara satmıştı. Şirketin en büyük rakibi konumundaki Virgin Galactic ise bilet fiyatlarını 250 bin ila 450 bin dolar arasında olduğunu duyurmuştu.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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