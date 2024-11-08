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  4. 'Uzaylılar tarafından kaçırıldım' demişti! Kayahan'ın kızı Beste Açar Esra Ezmeci'ye konuk oldu! 'Beşinci boyuttayız' diyerek kehanetleri bir bir sıraladı

'Uzaylılar tarafından kaçırıldım' demişti! Kayahan'ın kızı Beste Açar Esra Ezmeci'ye konuk oldu! 'Beşinci boyuttayız' diyerek kehanetleri bir bir sıraladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.11.2024 15:23
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Usta sanatçı Kayahan'ın kendisi gibi müzisyen olan kızı Beste Açar açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Daha önce katıldığı bir programda 'Uzaylılar tarafından kaçırıldım' diyen Açar şimdi de Esra Ezmeci'nin programına konuk oldu. Beste Açar 'Beşinci boyuttayız' diyerek kehanetleri bir bir sıraladı. Ünlü ismin bu açıklamaları yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

'Uzaylılar tarafından kaçırıldım' demişti! Kayahan'ın kızı Beste Açar Esra Ezmeci'ye konuk oldu! 'Beşinci boyuttayız' diyerek kehanetleri bir bir sıraladı

Usta sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, geçtiğimiz aylarda 2015 yılında kaybettiği babasıyla bilince erişim yöntemiyle iletişime geçtiğini iddia etmişti.

Seneler öncesinde de katıldığı bir programda uzaylılar tarafından götürüldüğünü ve üzerinde deney yapıldığını söyleyen Beste Açar yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

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Esra Ezmeci'nin programına konuk olan Açar merak edilen tüm sorulara açık açık cevap verdi. Ezmeci ilk olarak ünlü isme, 'Uzaylıların seni kaçırdığını ve üzerinde deneyler yaptığını söylemiştin' diyerek sordu.

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İpek Açar 'Sen bir gökdelinin altmışıncı katındasın bir şey soruluyor söylüyorsun ama o seni dinleyenler trafiğe o kadar yakınki en alt katlarda ve senin söylediğini duymuyor ve sadece şöyle söyleyebilir diye tahmin ediyor. O zaman da senin söylediğin anlaşılmıyor.' diye yanıt verdi.

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BİR KEZ DAHA SORDU

Ezmeci 'Bu gerçek bir şey mi?' diyerek yeniden sordu. Açar ise 'Bu gerçek mi değil mi kısmını da artık konuşmayı tercih etmiyorum. Dediğim gibi çünkü bu farklı yerlere götürülüyor. Dünyada bu koskoca evrende de tek başımıza olmadığımız gerçeğini ben kabul ediyorum. Onun için diyorum ki her şey mümkün.'

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'HER ŞEYİN YERİ ZAMANI VARDI...'

Ezmeci 'Bunu anlatmamayı tercih etmemek neden?' diye sordu. Açar 'Her şeyin bence yeri zamanı vardı. Ben o açıklamayı yaptığımda çok sevdiğim bir arkadaşımın programındaydım. Keşke orada açıklamasıydım' diyerek pişmanlığını dile getirdi.

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Ezmeci 'Bu tarz deneyimleri ya da farklısını daha sonra yaşadın mı?' diyerek sordu. Açar 'Benim sezgilerim çok güçlüdür. Geçmişte yaşadıklarıma dair benimde kafamda soru işaretlerim vardı. Bildiklerim, gördüklerim ve okuduklarım... Ben de bununla ilgili birçok insanla konuştum. Dediğim gibi her şey mümkün.' dedi.

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'İÇİMİZDELER...'

Ezmeci 'Sence dünyada bizden başkaları varsa onları biz görebiliyor muyuz? İçimizdeler mi mesela?' diyerek sordu. Açar 'İçimizdeler evet. Ama bu bizim ülkemizdeler. Türkiye'de yoklar orada varlar gibi bir şey yok. Her yerde varlar. O varlıklar farklı titreşimlerde sadece tezahür ediyorlar. Onun dışında bir fark yok.' diyerek yanıt verdi.

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KEHANETLERİ BİR BİR SIRALADI

Açar 'Araştırmalarımdan ve okuduklarımdan sadece dünyanın hiç iyi bir yere gitmediğini yakında özellikle enerji anlamımda çok büyük eksiklerle karşılaşacağımızı, herkesin kendi evinde enerji üretmek zorunda kalacağını, elektrik sıkıntısı yaşayacağımızı biliyorum. Ama bu 10 sene sonra mı 50 sene sonra mı olur bilmiyorum. Kıtlık olacak, toprak almak çok önemli. Artık beslenmek bile çok zor bir hale gelecek. Yapay şeylerle insanları besleyecekler. Dünya farklı bir dönemin içerisinde. Boyutlar çok değişik üç, dört değil beşinci boyuttayız zaten. Boyutlara uyumlanmak çok önemli' diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Ezmeci Kayahan İpek Açar
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