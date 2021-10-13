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Uzman isimler TikTok’un yeni trendine karşı kullanıcıları uyarıyor! “Kanamaya neden olabilir”

13.10.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya kullanıcıları son dönemde bir akım haline gelen saç çekme videolarını peşi sıra yayınlıyor. Dünyanın büyük bir bölümünde trend haline gelen bu videolar için uzmanlar uyarılarda bulundu. Saç çekmenin tıbbi sorunlara yol açabileceğini ifade eden uzman isimler, ebeveynleri çocuklarının bu akıma katılmaması konusunda uyardı.

Uzman isimler TikTok’un yeni trendine karşı kullanıcıları uyarıyor! “Kanamaya neden olabilir”

Sosyal medya uygulamalarının popülerleşmesinden sonra kişilerin hayata dair yaşam tüyolarını paylaştıkları bir mecraya dönüştü. Sosyal medyada her dakika bir değişim içinde. Bu durumda her gün yeni bir akımın dünya geneline yayılmasına neden oluyor. Son olarak TikTok kullanıcılarının başlattığı ‘saç çekme’ akımı popüler oldu. Akım saçtan büyük bir tutam çekildiğinde ortaya çıkan sesin kaydedilmesinden oluşuyor. Son derece acı verici olan bu uygulama aynı zamanda tıbbi olarak sorunların oluşmasına da neden oluyor.

“KANAMAYA NEDEN OLABİLİR”

Videolarda ortaya çıkan patlama sesinin kafa derisi ile kafatası arasındaki yumuşak dokudan (galea aponeurotica) kaynaklandığı vurgulayan uzmanlar şiddetli bir hareketin bu kısmında bir kanamaya neden olabileceğini belirtiyor.

Tiktok hesabında gençleri trende karşı uyaran Dr. Ross Perry, “Öncelikle kolayca kanama ve olası enfeksiyonlara yol açabilir kafa derisi içinde bir baloncuğa neden olabilir. Ani bir ölümle dahi sonuçlanabilir.Ayrıca uzun vadede saç köklerine zarar vererek saç dökülmesine neden olabilir ve saçın çekme kuvvetinin boyun ve kafaya verdiği zararı unutmayalım."dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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