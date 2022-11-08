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Uzmanlar bile ne olduğunu anlayamadı! Kıyıya vuran beyaz devasa yaratık tedirginlik yarattı... “Mide ya da bağırsak...”

08.11.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de kocası ve köpeğiyle birlikte Cornwall'daki Marazion sahilinde yürüyüş yapan 50 yaşındaki Helen Marlow isimli bir kadın ilginç bir keşfe imza attı. Kıyıya vuran beyaz bir deniz yaratığı keşfeden Marlow ailesi anında fotoğraflarını çekerek sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderide herkes kendi tahminlerini yazdı.

Uzmanlar bile ne olduğunu anlayamadı! Kıyıya vuran beyaz devasa yaratık tedirginlik yarattı... “Mide ya da bağırsak...”

İngiltere'de bir sahilde eşi ve köpeğiyle yürüyüş yaptığı sırada 50 yaşındaki Helen Marlow tarafından "büyük, şişman bir jöle gibi sallanan" tuhaf, yüzü olmayan bir yaratık keşfedildi. Tanımlanması bir hayli zor olarak nitelendirilen yaratık uzmanları da şaşkına çevirdi. Yaratığın bir buçuk metre genişliğinde ve yaklaşık 30 ila 40 cm kalınlığında olduğunu belirten Marlow sosyal medyadan tahminleri istedi.

“MERAKLI VE ŞAŞKIN HİSSETTİM”

Sahilde alışılmadık büyüklükte bir beyaz nesne gördüğünde eşiyle birlikte yanına gittiklerini söyleyen Marlow, “Kumda alışılmadık derecede büyük, beyaz bir nesne gördüğümde köpeğimi sahilde gezdiriyordum. Uzuv ya da organ gibi keskin özellikleri yoktu. Tamamen tek bir kitle gibi görünüyordu. Ona dokunmaya cesaret edemedim ama botumla hareket ettirmeye çalıştım. Meraklı ve şaşkın hissettim” dedi.

Sosyal medyadan o anları paylaştıktan sonra deniz çalışma grubundan balina plasentası olduğu yönünde iddialar geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları mide ya da bağırsak olduğunu bazıları ise bir hava balonu olduğunu söyledi.

UZMANLAR KESİN BİR ŞEY SÖYLEMEDİ

Fotoğrafların ardından uzmanlar görüntülere dair kesin bir açıklama yapmayacaklarını belirtti. Birleşik Krallık Cetacean Strandings Araştırma Programı proje yöneticisi Rob Deaville, “Yalnızca bu görüntülerden bir şey söylemek zor. Vence mide ya da bağırsak kanalının parçalanmış kalıntılarına benziyor.” dedi.

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sosyal medya İngiltere

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