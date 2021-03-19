Uzmanlardan uyarı: Sıra dışı meteorolojik olaylar yaşayacağız

Meteoroloji'nin haftalık hava durumu tahmin raporuna göre, hafta sonunda hava sıcaklıkları artacak. Pazartesi gününden itibaren ise

tüm yurt yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.

KAR YAĞIŞI GERİ DÖNÜYOR

Meteoroloji'ye göre, çarşamba günü iç ve doğu kesimlerde kar yağışı, Batı Karadeniz'de ise karla karışık yağmur bekleniyor. Perşembe günü ise İstanbul dahil tüm Marmara bölgesiyle birlikte iç ve doğu kısımlarda karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

"GARİP HAVA OLAYLARI YAŞANABİLİR"

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof.Dr.Orhan Şen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda aşırı yağışlara dikkat çekerek, "Önümüzdeki Pazartesi - Salı günlerine dikkat edelim. Aşırı yağışlar su baskınlarına ve taşkınlara neden olabilir. Önümüzdeki dört gün sıra dışı meteorolojik olaylar yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yrd. Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu günlerde garip hava olayları yaşanabilir." dedi.

Haftalık Hava Durumu

(20 - 26 Mart 2021)

Hafta sonunda hissedilir derecede artacak olan hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren Ülkemiz genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/veaCqSjqIB — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 19, 2021



