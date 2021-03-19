Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün orta ve uzun vadeli hava durumuna göre yurda soğuk hava ve kar yağışı geri dönüyor. Hafta sonunda hava sıcaklıkları artıyor ancak pazartesi gününden itibaren tüm yurt yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.

KAR GERİ GELİYOR

Pazartesi gününden itibaren etkili olacak yağışlar, sıcaklıkların düşmesiyle kar yağışına dönüşecek. Meteoroloji'nin raporuna göre çarşamba günü iç ve doğu kesimlerde kar yağışı, Batı Karadeniz'de ise karla karışık yağmur bekleniyor. Perşembe günü ise İstanbul dahil tüm Marmara bölgesiyle birlikte iç ve doğu kısımlarda karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

Haftalık Hava Durumu

(20 - 26 Mart 2021)

Hafta sonunda hissedilir derecede artacak olan hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren Ülkemiz genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/veaCqSjqIB — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 19, 2021



