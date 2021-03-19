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Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geri dönüyor

19.03.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminine göre pazartesi gününden itibaren tüm yurdu etkisi altına alacak yağışlı hava sistemi sıcaklıkların düşmesiyle kar yağışına dönüşecek. Çarşamba günü neredeyse yurdun büyük bölümünde kar yağışı beklenirken, Marmara Bölgesi ve İstanbul'da perşembe günü karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün orta ve uzun vadeli hava durumuna göre yurda soğuk hava ve kar yağışı geri dönüyor. Hafta sonunda hava sıcaklıkları artıyor ancak pazartesi gününden itibaren tüm yurt yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.

KAR GERİ GELİYOR

Pazartesi gününden itibaren etkili olacak yağışlar, sıcaklıkların düşmesiyle kar yağışına dönüşecek. Meteoroloji'nin raporuna göre çarşamba günü iç ve doğu kesimlerde kar yağışı, Batı Karadeniz'de ise karla karışık yağmur bekleniyor. Perşembe günü ise İstanbul dahil tüm Marmara bölgesiyle birlikte iç ve doğu kısımlarda karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji İstanbul

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