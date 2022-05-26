Uzun bir yol oldu: Boeing'in Starliner'ı Dünya'ya geri döndü

Boeing'in yeni uzay aracı CST-100 Starliner, geçtiğimiz günlerde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ilk kez kenetlenmişti. Araç böylece gelecekte insanları potansiyel olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyabileceğini ortaya koyarak önemli bir başarıya imza atmıştı. Şimdi ise araç evine yani Dünya'ya geri döndü.

STARLINER DÜNYA'YA DÖNDÜ

Starliner, uzay istasyonunda bir haftadan biraz daha az bir süre geçirdikten sonra, New Mexico çölüne paraşüt ve hava yastıklarının yardımıyla başarıyla iniş yaptı. İnişle birlikte, OFT-2 olarak adlandırılan mürettebatsız test uçuşu sona erdi. Bu Starliner için uzun bir yol oldu. Ancak gitmesi gereken daha çok yol var.

Boeing'in Starliner kapsülü, astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürmek için NASA ile ortaklaşa inşa edildi.

