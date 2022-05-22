Boeing yapımı Starliner'dan bir ilk! Uluslararası Uzay İstasyonu'na başarıyla kenetlendi

SpaceX gibi çeşitli uzay çalışmaları yürüten Boeing, uzay aracı CST-100 Starliner ile önemli bir başarıya ulaştı.

STARLİNER ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU'NA YANAŞTI

Boeing'in yeni uzay aracı Starliner, ilk kez Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmeyi başardı. Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden United Launch Alliance Atlas V roketi ile Orbital Flight Test 2 (OFT-2) adlı çok önemli bir mürettebatsız görev kapsamında fırlatılan araç, gelecekte insanları istasyona taşıyabileceğini ortaya koydu.

Boeing tarafından geliştirilen kapsül, NASA'nın astronotlarını uzay istasyonuna ve uzay istasyonundan taşımak için yapıldı.

Starliner, kısa bir süre kaldıktan sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılacak ve eve dönüş için istasyondan uzaklaşacak.

Uzun bir süredir Starliner'ın yeteneğini sergilemek isteyen Boeing, çeşitli sorunlarla mücadele etmişti.

