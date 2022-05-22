HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Boeing yapımı Starliner'dan bir ilk! Uluslararası Uzay İstasyonu'na başarıyla kenetlendi

Boeing yapımı Starliner'dan bir ilk! Uluslararası Uzay İstasyonu'na başarıyla kenetlendi

22.05.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boeing'in yeni uzay aracı CST-100 Starliner, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ilk kez kenetlendi. Araç, gelecekte insanları potansiyel olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyabileceğini ortaya koyarak önemli bir başarıya imza attı.

Boeing yapımı Starliner'dan bir ilk! Uluslararası Uzay İstasyonu'na başarıyla kenetlendi

SpaceX gibi çeşitli uzay çalışmaları yürüten Boeing, uzay aracı CST-100 Starliner ile önemli bir başarıya ulaştı.

STARLİNER ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU'NA YANAŞTI

Boeing'in yeni uzay aracı Starliner, ilk kez Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmeyi başardı. Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden United Launch Alliance Atlas V roketi ile Orbital Flight Test 2 (OFT-2) adlı çok önemli bir mürettebatsız görev kapsamında fırlatılan araç, gelecekte insanları istasyona taşıyabileceğini ortaya koydu.

Starliner

Voyager 1 uzay aracında NASA'yı şaşırtan gizemli sorun! Başka bir sistem mi engel oluyor?Voyager 1 uzay aracında NASA'yı şaşırtan gizemli sorun! Başka bir sistem mi engel oluyor?

Boeing tarafından geliştirilen kapsül, NASA'nın astronotlarını uzay istasyonuna ve uzay istasyonundan taşımak için yapıldı.

Starliner, kısa bir süre kaldıktan sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılacak ve eve dönüş için istasyondan uzaklaşacak.

Uzun bir süredir Starliner'ın yeteneğini sergilemek isteyen Boeing, çeşitli sorunlarla mücadele etmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın raket tutuşu NFT'ye dönüştürüldüCumhurbaşkanı Erdoğan'ın raket tutuşu NFT'ye dönüştürüldü
Dünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği hastalığı açıklamasıDünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği hastalığı açıklaması
Türk profesör üzerine basa basa söyledi! Maymun çiçeği virüsü...Türk profesör üzerine basa basa söyledi! Maymun çiçeği virüsü...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Komşuda yeni virüs alarmı: Şu ana kadar 18 kişi öldü!

Komşuda yeni virüs alarmı: Şu ana kadar 18 kişi öldü!

Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı!

Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı!

Rüya gerçek oluyor! Fatih Terim'i ilk kez açıkladı

Rüya gerçek oluyor! Fatih Terim'i ilk kez açıkladı

Kira fiyatlarına yeni düzenleme!

Kira fiyatlarına yeni düzenleme!

İzmit Körfezi'ni bastılar! Tedirgin etti...

İzmit Körfezi'ni bastılar! Tedirgin etti...

İki ülke arasında gerginlik had safhada! Arabuluculuğu reddettiler

İki ülke arasında gerginlik had safhada! Arabuluculuğu reddettiler

İlginizi Çekebilir

En ufak temas onu bir heykele dönüştürüp vücudunu kilitliyor

En ufak temas onu bir heykele dönüştürüp vücudunu kilitliyor

Metabolizmayı hızlandırır, libidoyu artırır, mantara karşı korur...

Metabolizmayı hızlandırır, libidoyu artırır, mantara karşı korur...

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Yaş farkına tepki yağdı! “Parası için berabersin”

Yaş farkına tepki yağdı! “Parası için berabersin”

Oğlundan Erşan Kuneri için +18 uyarısı!

Oğlundan Erşan Kuneri için +18 uyarısı!

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.