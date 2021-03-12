Dünyanın dört bir yanından birbirinden ilginç 11 evlilik teklifi geleneği!

Evlilik iki insanın hayatını birleştirdiği oldukça değerli ve özel bir törendir. Evlenmeye hazırlanan çiftler genellikle bunu aileleri ve sevdikleriyle kutlamayı tercih eder. Ancak evlilik kararı almadan hemen önceki an çiftler için unutulmazdır. Hiç kuşkusuz evlilik teklifi aşamasından söz ediyoruz. Kültürel farklar burada da kendisini gösteriyor. İşte dünyanın dört bir yanından hepsi birbirinden enteresan 11 evlilik teklifi geleneğini araştırdık. FRANSA Fransa'da, geleneğe göre, evlilik teklifinde kullanılan yüzüğün damadın ebeveynleri tarafından miras bırakılan veya sunulan bir aile yadigarı olması gerekir. Teklifi kabul edildikten sonra gelin ve damat, yüzükte bazı değişiklikler yapmak isteyip istemediklerine karar verebilirler. Ancak bu durumda, ailenin iznini istemeleri gerekir. Yüzük için sadece taş verilmişse yüzüğü kendileri seçebilirler. GUATEMALA Guatemela geleneğine göre damat tekliften önce gelinin ailesinden evlilik için izin ister. Ailenin onayını alma sırasında ise damat yiyecek semeti sunar, dans ve akşam yemeği ile eğlenceli bir etkinlik düzenler.

İSKOÇYA İskoçya'da, bu ülkenin erkeklerinin Beukin olarak bilinen bir tören sırasında bir dizi denemeden geçerek kendilerini kanıtlamaları gerekirdi. Engeller ve görevler gelinin babası tarafından kararlaştırılır ve müstakbel damat bunları başarıyla tamamlayabilirse, çift evlenebilirdi. İşaretlerin kültürler arasında farklılık gösterdiğini biliyor muydunuz? Yaparken dikkat edilmesi gereken 10 işaret! RUSYA Evlilik teklifi küçük bir aile toplantısı sırasında ve genellikle akşam yemeklerinde yapılır. Eski zamanlarda, bu akşam yemeğinde bir araya gelen iki ailenin ebeveynleri düğün tarihini belirten bir sözleşme imzalarlardı, aksi taktirde nişanlı çift tarihi kendileri seçerdi. ÇİN Çin gelinin ebeveynleri evlilik teklifinden önce damadın ailesine bir dizi hediye alır. Talip iyi bir aday olarak kabul edilirse, damada gelinin doğum tarihini ve saatini içeren bir kağıt sunulur. Talibin ailesi o kağıdı 3 gün boyunca bir sunağa koymak zorundadır. Bu süre içinde kötü bir şey yaşanmazsa, gelin ve damadın evlenmesine izin verilir. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ Bu ülkede evlilik teklifi ritüelleri bir hayli katıdır ve bir dizi protokol ile kural peşi sıra gelir. Damadın annesinin gelinin ailesiyle konuşabilmesi ve kızının oğluyla evlenmesi için talepte bulunabilmesi adına öncelikle damadın evlenmek istediği kadına karşı duyduğu hisleri annesine açması gerekir. Teklif kabul edildiğinde, gelinin düğünü organize etmek için alacağı çeyiz üzerinde anlaşılmalı ve takı satın alınmalıdır. Gelin ve annesi tarafından seçilen bu takılar zenginlikleriyle öne çıkar ve tören sırasında takdim edilir.