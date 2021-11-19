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  4. Vahşetin sonu gelmiyor! Manisa'daki 'seri kedi katili' için özel ekip kuruldu

Vahşetin sonu gelmiyor! Manisa'daki 'seri kedi katili' için özel ekip kuruldu

19.11.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bacakları kesilmiş olarak peş peşe bulunan kedi ölülerinin ardından emniyet, şüpheli ya da şüphelilerin belirlenip, yakalanması için 6 kişilik özel ekip oluşturdu.

Vahşetin sonu gelmiyor! Manisa'daki 'seri kedi katili' için özel ekip kuruldu

Turgutlu'nun Selvilitepe Mahallesi'ndeki Hakan Uykan Parkı'nda, 29 Ekim'de, bacakları kesilmiş 2 kedi ölüsü bulundu. Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe, biri yetişkin diğeri yavru olan, 4 bacağı da kesilmiş kedilerin görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Sallıtepe'nin bu paylaşımı, kısa sürede yayılırken, kedileri öldüren kişi veya kişilere hayvanseverlerden tepki geldi.

2 KEDİ DAHA ÖLÜ BULUNDU

Önceki gün ve dün de 1'er kedi daha 4 bacağı birden kesilmiş olarak ölü bulundu. Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe'nin şikayeti üzerine polis, soruşturma başlattı. Sallıtepe'nin şikayetçi olarak ifade vermesinden sonra Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, kedi ölümlerinin meydana geldiği yere giderek, incelemelerde bulundu.

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KAMERA KAYITLARI İNCELENECEK

Turgutlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği bünyesinde, kedi ölümlerinin şüpheli ya da şüphelilerinin belirlenip, yakalanması için özel ekip oluşturuldu. 2'şer kişilik toplam 6 polisten oluşan özel ekibin son 20 günde birden fazla kedinin aynı şekilde ölü bulunduğu Selvilitepe Mahallesi'nde kamera kayıtlarını inceleyeceği ve detaylı inceleme yapacağı bildirildi.

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Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; vatandaşın, 'polisin gözü, kulağı' olduğu belirtilerek, kedi ölümleriyle ilgili bilgisi olanların polis merkezine bilgi vermeleri halinde şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yardımcı olabilecekleri kaydedildi.

(DHA)

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