Vakalar her geçen gün katlanarak artıyor! Uzmanlar uyardı, 15 dakika bile yeterli: Bu belirtiler varsa...

Polikliniklere kaşınma şikayetiyle giden hastalara konulan uyuz tanısı her geçen gün artıyor. Uyuz teşhisi konulan hastaların sayısı bölge bölge farklılık gösterse de durum ciddi.

"2 VAKADAN BİRİ UYUZ"

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, "Polikiniklere kaşıntıyla, döküntüyle gelen 30-40 vakadan 3-4 tanesi yani 10 vakadan 1 tanesi uyuz" dedi. Dermotoloji Uzmanı Prof. Dr. Diden Dinçer Rota, gelen 2 hastasından birinin uyuz vakası olduğunu belirterek tablonun daha da vahim olduğunu ifade etti.

"EL VE AYAK BİLEKLERİNDE..."

Uzman isimler uyarıyor ama tedbir alınmazsa sahada gözlemlenen salgın daha da artabilir. Prof. Dr. Rota, "El parmak aralarında, bayanlarda göğüs çevresinde, erkeklerde genital bölgede, el ve ayak bileklerinde ince bir çizgi halinde çok kaşıntılı lezyonlar oluyor. Bu lezyonlardaki kaşıntı gece yarısı uykudan uyandırabilecek hale gelebiliyor" dedi.

BULAŞABİLECEK ALANLAR

Düzensiz göçmen sayısındaki artış, deprem bölgelerindeki toplu yaşam ve pandemi ile birlikte düşen bağışıklık nedeniyle vaka sayıları her geçen gün katlanarak artıyor. Okul, restoran, otel ve hatta toplu taşıma araçları gibi kalabalığın olduğu alanlar bulaş riskinin en fazla olduğu alanlar.

15 DAKİKA BİLE YETERLİ

FOX Haber'in haberine göre uyuz hastasının temas ettiği ve aynı alan içerisinde yaşadığı kişiler de risk altında. 15 dakikalık bir temas dahi riskin artmasına yol açıyor.

Prof. Dr. Rota, "Tüm eşyalarımız 60 derecede yıkanıp sıcak ütü basılmalı. Yıkanmayan kıyafetleri ise 10-15 gün süreyle ağzı kapalı poşetlerde bekletmeliyiz." dedi.





