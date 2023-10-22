HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Vakalar her geçen gün katlanarak artıyor! Uzmanlar uyardı, 15 dakika bile yeterli: Bu belirtiler varsa...

Vakalar her geçen gün katlanarak artıyor! Uzmanlar uyardı, 15 dakika bile yeterli: Bu belirtiler varsa...

22.10.2023 09:31 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde hastaneye kaşınma ve döküntü şikayetleriyle gidenlerin sayısında artış yaşanıyor. Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol 10 vakadan birinin, Prof. Dr. Diden Dinçer Rota ise 2 hastasından birinin uyuz olduğunu ifade etti. Vatandaşlara kalabalığın olduğu alandan uzak durması çağrısı yapılırken 15 dakikalık bir temasın dahi riskin artmasına yol açtığı aktarıldı.

Vakalar her geçen gün katlanarak artıyor! Uzmanlar uyardı, 15 dakika bile yeterli: Bu belirtiler varsa...

Polikliniklere kaşınma şikayetiyle giden hastalara konulan uyuz tanısı her geçen gün artıyor. Uyuz teşhisi konulan hastaların sayısı bölge bölge farklılık gösterse de durum ciddi.

"2 VAKADAN BİRİ UYUZ"

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, "Polikiniklere kaşıntıyla, döküntüyle gelen 30-40 vakadan 3-4 tanesi yani 10 vakadan 1 tanesi uyuz" dedi. Dermotoloji Uzmanı Prof. Dr. Diden Dinçer Rota, gelen 2 hastasından birinin uyuz vakası olduğunu belirterek tablonun daha da vahim olduğunu ifade etti.

"EL VE AYAK BİLEKLERİNDE..."

Uzman isimler uyarıyor ama tedbir alınmazsa sahada gözlemlenen salgın daha da artabilir. Prof. Dr. Rota, "El parmak aralarında, bayanlarda göğüs çevresinde, erkeklerde genital bölgede, el ve ayak bileklerinde ince bir çizgi halinde çok kaşıntılı lezyonlar oluyor. Bu lezyonlardaki kaşıntı gece yarısı uykudan uyandırabilecek hale gelebiliyor" dedi.

BULAŞABİLECEK ALANLAR

Düzensiz göçmen sayısındaki artış, deprem bölgelerindeki toplu yaşam ve pandemi ile birlikte düşen bağışıklık nedeniyle vaka sayıları her geçen gün katlanarak artıyor. Okul, restoran, otel ve hatta toplu taşıma araçları gibi kalabalığın olduğu alanlar bulaş riskinin en fazla olduğu alanlar.

15 DAKİKA BİLE YETERLİ

FOX Haber'in haberine göre uyuz hastasının temas ettiği ve aynı alan içerisinde yaşadığı kişiler de risk altında. 15 dakikalık bir temas dahi riskin artmasına yol açıyor.

Prof. Dr. Rota, "Tüm eşyalarımız 60 derecede yıkanıp sıcak ütü basılmalı. Yıkanmayan kıyafetleri ise 10-15 gün süreyle ağzı kapalı poşetlerde bekletmeliyiz." dedi.

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki grup birbirine girdi: 3 kişi yaralandı, 1 kişi kalp krizi geçirdi!İki grup birbirine girdi: 3 kişi yaralandı, 1 kişi kalp krizi geçirdi!
'Van Gölü'nün doğusu, batısına göre daha yüksek riskli''Van Gölü'nün doğusu, batısına göre daha yüksek riskli'
Ünlüler milyonlarca dolar kaptırdı, iddialarla ilgili son karar açıklandı!Ünlüler milyonlarca dolar kaptırdı, iddialarla ilgili son karar açıklandı!
Anahtar Kelimeler:
uyuz

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

22 yıl sonra saklandığı yerden bulundu

22 yıl sonra saklandığı yerden bulundu

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Tanımadığı kişilerin düğününe gidiyor! Maaşı dudak uçuklattı

Tanımadığı kişilerin düğününe gidiyor! Maaşı dudak uçuklattı

Sevgililerine yazdılar! En geç aranılan...

Sevgililerine yazdılar! En geç aranılan...

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.