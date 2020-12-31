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  4. Vali Çiftçi'nin sorusuna sürücünün verdiği cevap şaşkınlık yarattı

Vali Çiftçi'nin sorusuna sürücünün verdiği cevap şaşkınlık yarattı

31.12.2020 15:57 | Son Güncelleme:
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Vali Çiftçi'nin sorusuna sürücünün verdiği cevap şaşkınlık yarattı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret ederek trafik denetlemesine katıldı, sürücülerin yeni yılını kutladı. Denetimler sırasında 'Yolculuk nereye' diye soran Çiftçi'ye sürücünün verdiği cevap şaşkınlık yarattı.

Vali Mustafa Çiftçi, beraberindeki Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülsen ile Çorum- Ankara kara yolu üzerindeki kavşakta polis uygulama noktasında gelerek denetimlere katıldı. Vali Çiftçi, sürücü ve yolculara kazasız, yolculuklar dileyerek çikolata ikramında bulundu.

SÜRÜCÜNÜN YANITI ŞAŞKINLIK YARATTI

Denetimler sırasında bir sürücüye 'Yolculuk nereye' diye soran Çiftçi'ye sürücünün verdiği cevap gülümsetti. Sürücü “Sayın valim şöyle bir gezintiye çıktık. Çocuğu uyutmaya çalışıyoruz” dedi. Araya giren Belediye Başkanı Aşgın ise, “Araçla şöyle bir çıkıp çocuğu mu uyutuyorsunuz?” dedi. Sürücünün belediye çalışanı olduğunu öğrenen başkan “Sayın valim bizim personelde yanlış olmaz. Bırakalım çocuğu uyutsun” ifadelerinde bulundu.

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'VAKALAR YÜZDE 85 DÜŞTÜ'

Vali Çiftçi, diğer sürücüleri de salgına karşı uyarıp, kuralları hatırlatarak 2021 yılında sağlıklı günler diledi. Denetimlerin vatandaşların sağlığı için olduğunu hatırlatan Vali Çiftçi, “2021 yılının tüm vatandaşlarımız tüm Çorumlular için hayırlara vesile olmasını, 2020 yılından daha iyi olmasını temenni ediyorum. Hem ülke olarak hem de dünya olarak zor bir dönemden geçtik. Aşıyla birlikte 2021 yılından umutluyuz. Çorum’da eylül ve ekim ayına göre kasım ayında vakalarda 2 buçuk kat artış olduğunu söylemiştim ama gelinen noktada bugün itibariyle hamdolsun ki vakalarda yüzde 80-85 dolaylarında düşüş var. Bu hem yatan hasta sayısında hem yoğun bakım hasta sayısında hem entübe hasta sayısında ayrıca evde izolasyona aldığımız kişi sayısında da azalma var. Şu an da iyi noktadayız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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