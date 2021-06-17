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Vali Yerlikaya İstanbul'daki rekoru duyurdu

17.06.2021 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, twitter hesabından paylaştığı bir mesajla, "16 Haziran günü İstanbul'da aşı olanların sayısı 324 bin 456 oldu. Bu bir rekor ama şimdilik. Çünkü bugün yeni bir rekor geliyor. Hedefimiz; 35 yaş üstü nüfusumuzu en geç 3 hafta içinde aşılamak" dedi.

Vali Yerlikaya İstanbul'daki rekoru duyurdu

Vali Ali Yerlikaya, tarihi Kapalı Çarşı'ya bugün bir ziyaret gerçekleştirerek, esnafın aşılanması çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyareti sırasında Yerlikaya'ya İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner de eşlik etti.

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Vali Yerlikaya, ziyaretin sırasında bir açıklama yaparak, Kapalıçarşı ve çevresinde yaklaşık 40 bin çalışanın bulunduğuna dikkat çekerek, "Kapalıçarşı, İstanbul'da turistlerin en çok ziyaret ettiği yer. Bugün çarşıda özel bir gün yaşanıyor. İstanbul'da ve Türkiye'de Kovid-19 aşısıyla ilgili çok yoğun, tarihi bir aşılama hizmeti var. Bugün itibarıyla 35 yaş ve üstü vatandaşlar aşılanmaya başlandı. Aşılama hizmetinde tüm kamu ve özel hastanelerin, üniversitelerin ve ASM'lerin görev alıyor. Aşı, Kovid-19 salgınıyla mücadelede en büyük gücümüz. İstanbul'da birinci doz aşı, bu saat itibarıyla Sağlık Müdürümüzün bana verdiği rakam 4,5 milyonu geçti. 2 milyon 300 bin noktasına gelen ikinci doz aşı var. Toplamda 6 milyon 800 bin rakamına ulaşmış vaziyetteyiz. Bir yenilik daha, 'Ben bugün aşı olabilir miyim?' randevu istediğiniz zaman gün içinde aşıya erişebileceksiniz. Kendimize bu şekilde güveniyoruz ve sistemimizi arkadaşlarımız ona göre dizayn ettiler. Bakın 500 bin randevu açacak düzeye geldik şu anda, dile kolay yarım milyon. Bunun adımlarını da 3-4 günden beri veriyoruz. Bugün hedefimiz, inşallah 400 bin rakamına belki yaklaşacağız, belki aşacağız. 35 yaş üstünde sistemin açtığı hedef nüfus 9 milyon. Bu performansla gidersek sizlerin teveccühü, heyecanı ve bizim de sizleri bir an önce aşılamayla ilgili heyecanımız el birliği yaptığı zaman göreceksiniz, biz 2-3 hafta içerisinde bu hedef rakama çok rahat bir şekilde ulaşacağız, buna inanıyorum. İstanbul olarak aşıya göstermiş olduğunuz yoğun teveccüh bizleri son derece memnun ediyor. 39 ilçemizde bugün 1 milyon 300 bin büyüğümüzün aşılama oranı yüzde 87 oldu, bunu başardılar. Temennimiz o ki 65 yaş üzerindeki büyüklerimizde başardığımız gibi 35 yaş üstü ve Bakanlığımız zamanı geldiğinde onu da açıklayacak, 18 yaş ve üstünde inşallah daha büyük oranı birlikte başaracağız" dedi.

"BU BİR REKOR AMA ŞİMDİLİK"

Yerlikaya akşam saatlerinde ise twitter hesabından bir mesaj paylaşarak aşılamada rekor kırıldığını belirtti. Yerlikaya mesajında, "16 Haziran günü İstanbul'da aşı olanların sayısı 324 bin 456 oldu. Bu bir rekor ama şimdilik. Çünkü bugün yeni bir rekor geliyor. Hedefimiz; 35 yaş üstü nüfusumuzu en geç 3 hafta içinde aşılamak" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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