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  4. Son Dakika! Bakan Koca duyurdu: Dünkü en iyi performans, Türkiye'nin

Son Dakika! Bakan Koca duyurdu: Dünkü en iyi performans, Türkiye'nin

17.06.2021 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaşıldığını duyurdu.

Son Dakika! Bakan Koca duyurdu: Dünkü en iyi performans, Türkiye'nin

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Dünkü en iyi performans, Türkiye'nin. Dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin." ifadelerini kullandı.

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Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Sağlık Bakanı

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