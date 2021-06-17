Son Dakika! Bakan Koca duyurdu: Dünkü en iyi performans, Türkiye'nin

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Dünkü en iyi performans, Türkiye'nin. Dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin." ifadelerini kullandı.

DÜNKÜ EN İYİ PERFORMANS, TÜRKİYE’NİN. Dün, her 1 Milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 17, 2021



