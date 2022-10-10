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Valorant açılmıyor sorunu ve çözümü nedir? Valorant’ta oyuna giremiyorum, ne yapmam gerekiyor?

10.10.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Valorant, birçok kişinin severek oynadığı taktiksel birinci şahıs nişancı video oyunudur. Oyun içerisinde farklı ülke ve kültürlere göre tasarlanmış birçok ajan karakter bulunmaktadır. Oyuncular bu karakterler arasından seçim yaparak oyunu oynamaktadır. Oyuncular zaman zaman Valorant açılmıyor gibi sorunlarla karşılaşmaktadır.

Valorant açılmıyor sorunu ve çözümü nedir? Valorant’ta oyuna giremiyorum, ne yapmam gerekiyor?

Valorant, dünya çapında oldukça sevilen ve nişancılığa dayalı olan video oyunlarından biridir. Bazı oyuncular bu oyuna giriş yaparken Valorant giriş ekranında kalıyor gibi birtakım sorunlar yaşamaktadır. Bu hataların büyük bir kısmı oyun dosyaları, ekran kartı veya sistemsel bir sıkıntıdan kaynaklı olabilmektedir.

Valorant açılmıyor sorunu ve çözümü

Valorant video oyunu ile ilgili kullanıcılar, dönem dönem bazı hatalar ile karşılaşmaktadır. Valorant oyuna giremiyorum hatası en sık karşılaşılan hatalardan biridir. Oyun ile ilgili eksik bir dosya olduğunda oyuna girişlerde problem çıkabilmektedir. Böyle durumlarda kullanıcılar oyuna giriş yapamamakta veya oyuna girdikten bir süre sonra ekran kapanmaktadır.

Oyunun açılmamasının bir başka sebebi ise sistemsel sorunlardır. Sistemde herhangi bir parçada arıza olduğunda veya sistem bu oyunu kaldıramayacak kadar eskiyse oyun açılmayabilir. Kullanıcıların en sık karşılaştığı sorunlardan biri ise Riot Vanguard ile ilgili olanlardır. Valorant tepki vermiyor gibi sorunlar ile karşılaşan kullanıcılar aşağıdaki yöntemlerden faydalanabilir.

  • İlk olarak bilgisayarınızın oyunu kaldırıp kaldırmadığını kontrol ediniz.
  • Sonrasında virüsten koruma yazılımını pasif hale getiriniz.
  • Ardından oyunu yönetici olarak çalıştırınız.
  • Uyumluluk modunu aktif ediniz.
  • Sürücülerin güncel olduğundan emin olunuz. Ardından yeniden oyuna giriş yapmayı deneyiniz.

Bu yöntemler işe yaramadığı takdirde son olarak oyunu bilgisayardan kaldırınız ve ardından tekrar yükleyip giriş yapmayı deneyiniz.

Sorun ekran kartı ile ilgiliyse ekran kartının güncel olup olmadığını kontrol ediniz. Ardından ekran kartını silip tekrar yükleyiniz. Eğer sorun yazılımdan kaynaklı ise Riot Games ile iletişime geçmeniz gerekir.

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Valorant çift tıklıyorum açılmıyor sorunu

Kullanıcılar oyuna giriş yaparken çift tıkladıklarında oyun ekranı açılmama sorunu ile karşılaşabilmektedir. Bu durum Vanguard hatasından kaynaklanabilmektedir. Vanguard oyunda hile yapılmasını engellemek için kullanılan bir anti hile yazılımıdır. Bu problemi çözmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

  • Öncelikle Windows arama çubuğuna “servisec” yazınız. Karşınıza çıkan sonuçlardan ilkine giriş yapınız.
  • Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda “vgc” seçeneğini bulunuz.
  • Ardından bu seçeneğe sağ tıklayınız ve “özellikler” kısmına giriş yapınız.
  • Özellikler kısmında başlangıç türünü “otomatik” olarak işaretleyiniz.
  • Bu işlemleri yaptıktan sonra oyun hala açılmıyorsa “hizmet durumunu başlat” yapınız.
  • Son olarak bilgisayarınızı resetleyiniz. Bu şekilde sorunu çözmüş olacaksınız.
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Valorant
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