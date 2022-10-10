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Valorant en iyi crosshair ayarları yapılandırma adımları: Valorant crosshair ayarları nasıl olmalı?

10.10.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok sayıda kişi tarafından beğenilen ve Riot Games tarafından geliştirilen online shooter oyunlarından biri Valorant oyunudur. Rekabet içeren bu oyunun kişiler tarafından sorunsuz bir şekilde oynanılması oldukça önemlidir. Birinci şahıs nişancı oyunu olarak adlandırılan bu oyunda ayarların doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Valorant en iyi crosshair ayarları yapılandırma adımları: Valorant crosshair ayarları nasıl olmalı?

İçindekiler

  • Valorant Crosshair Ayarları Nasıl Olmalı?
  • Valorant Nişangah Nasıl Açılır?

Valorant, birden fazla kişi ile oynanan FPS(First Person Shooter) oyunudur. FPS, birinci şahıs nişancı oyunu anlamına gelmektedir. Bu oyun tüm dünya çapında online bir şekilde oynanabilmektedir. Çoğunlukla bir tarafın savunma bir tarafın ise saldırı rolünde olduğu iki takım arasında oyun geçmektedir. Oyunun içerisinde birçok farklı ayar seçeneği bulunmaktadır. Özellikle Valorant nişangah ayarları hakkında bilgi sahibi olmanız önemlidir.

Valorant Crosshair Ayarları Nasıl Olmalı?

Oyunu ilk kez oynayacaklar için ayarlar bölümünün doğru bir şekilde yapılması önemlidir. Valorant, nişan alma oyunu olduğundan öncelikli olarak iyi bir nişangaha sahip olunması gerekir. Bu oyun ayarları kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir. Valorant en iyi crosshair ayarları için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

  • Öncelikli olarak oyuna giriş yapınız.
  • Ardından sol üst köşede Valorant’ın hemen üstüne tıklayınız.
  • Buradan “ayarlar” bölümüne giriş yapınız.
  • Karşınıza bir ekran açılacaktır. Bu ekranda “Crosshair” yazan yeri bulunuz ve üzerine tıklayınız.
  • Bu bölümden oyun için kendinize uygun olan ayarları düzenleyebilirsiniz.

Valorant crosshair örnekleri arasında oyun severler tarafından en çok tercih edileni ise aşağıdaki gibidir. Aşağıda yer alan ve genel kullanımı yansıtan bu örneği ayarları düzenlerken kullanabilirsiniz.

  • İlk olarak Nişangah Rengini Camgöbeği seçiniz.
  • Ana Çizgi Saydamlığı - 1
  • Ana Çizgi Kalınlığı – 1
  • Ana Çizgi – Kapalı
  • Merkez Nokta - Kapalı
  • Merkez Nokta Kalınlığı – 1
  • Merkez Nokta Saydamlığı -0
  • Atış Esnasında Nişangahı Soldur –Kapalı
  • İzlenen Oyuncuların Nişangahını Göster - Açık
  • İç Çizgi Uzunluğu - 6
  • İç Çizgi Kalınlığı - 2
  • İç Çizgi Uzaklığı -3
  • İç Çizgi Saydamlığı -1
  • İç Çizgi Ateşleme Hatası – Kapalı
  • İç Çizgi Hareket Hatası -Kapalı
  • Dış Çizgi Kalınlığı - 0
  • Dış Çizgi Saydamlığı -0
  • Dış Çizgi Uzunluğu - 0
  • Dış Çizgi Uzaklığı -0
  • Dış Çizgi Hareket Hatası - Kapalı
  • Dış Çizgi Ateşleme Hatası - Kapalı
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Valorant Nişangah Nasıl Açılır?

Oyunda nişangah ayarlarının doğru bir şekilde yapılabilmesi için Valorant nokta crosshair ayarlarının düzenlenmesi gerekmektedir. Aşağıdaki adımları izleyerek bunu yapabilmeniz mümkündür.

  • İlk olarak oyuna giriş yapınız. Ardından “ESC” tuşuna basılı tutarak, “ayarlar” kısmına geliniz.
  • Bu kısımda “nişangah” bölümüne tıklayınız. Nişangah bölümünde “merkez nokta” seçeneğini açık hale getiriniz.
  • “Merkez nokta saydamlık” kısmını ise 1 olarak ayarlayınız. “Merkez nokta kalınlık” bölümünü istediğiniz gibi ayarlayabilmeniz mümkündür.
  • “Ana”, “iç” ve “dış çizgi” kısımlarını ise sıfır olarak ayarlayınız.
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Anahtar Kelimeler:
Valorant
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