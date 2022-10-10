Valorant en iyi crosshair ayarları yapılandırma adımları: Valorant crosshair ayarları nasıl olmalı?

Valorant, birden fazla kişi ile oynanan FPS(First Person Shooter) oyunudur. FPS, birinci şahıs nişancı oyunu anlamına gelmektedir. Bu oyun tüm dünya çapında online bir şekilde oynanabilmektedir. Çoğunlukla bir tarafın savunma bir tarafın ise saldırı rolünde olduğu iki takım arasında oyun geçmektedir. Oyunun içerisinde birçok farklı ayar seçeneği bulunmaktadır. Özellikle Valorant nişangah ayarları hakkında bilgi sahibi olmanız önemlidir.

Valorant Crosshair Ayarları Nasıl Olmalı?

Oyunu ilk kez oynayacaklar için ayarlar bölümünün doğru bir şekilde yapılması önemlidir. Valorant, nişan alma oyunu olduğundan öncelikli olarak iyi bir nişangaha sahip olunması gerekir. Bu oyun ayarları kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir. Valorant en iyi crosshair ayarları için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

Öncelikli olarak oyuna giriş yapınız.

Ardından sol üst köşede Valorant’ın hemen üstüne tıklayınız.

Buradan “ayarlar” bölümüne giriş yapınız.

Karşınıza bir ekran açılacaktır. Bu ekranda “Crosshair” yazan yeri bulunuz ve üzerine tıklayınız.

Bu bölümden oyun için kendinize uygun olan ayarları düzenleyebilirsiniz.

Valorant crosshair örnekleri arasında oyun severler tarafından en çok tercih edileni ise aşağıdaki gibidir. Aşağıda yer alan ve genel kullanımı yansıtan bu örneği ayarları düzenlerken kullanabilirsiniz.

İlk olarak Nişangah Rengini Camgöbeği seçiniz.

Ana Çizgi Saydamlığı - 1

Ana Çizgi Kalınlığı – 1

Ana Çizgi – Kapalı

Merkez Nokta - Kapalı

Merkez Nokta Kalınlığı – 1

Merkez Nokta Saydamlığı -0

Atış Esnasında Nişangahı Soldur –Kapalı

İzlenen Oyuncuların Nişangahını Göster - Açık

İç Çizgi Uzunluğu - 6

İç Çizgi Kalınlığı - 2

İç Çizgi Uzaklığı -3

İç Çizgi Saydamlığı -1

İç Çizgi Ateşleme Hatası – Kapalı

İç Çizgi Hareket Hatası -Kapalı

Dış Çizgi Kalınlığı - 0

Dış Çizgi Saydamlığı -0

Dış Çizgi Uzunluğu - 0

Dış Çizgi Uzaklığı -0

Dış Çizgi Hareket Hatası - Kapalı

Dış Çizgi Ateşleme Hatası - Kapalı

Valorant Nişangah Nasıl Açılır?

Oyunda nişangah ayarlarının doğru bir şekilde yapılabilmesi için Valorant nokta crosshair ayarlarının düzenlenmesi gerekmektedir. Aşağıdaki adımları izleyerek bunu yapabilmeniz mümkündür.

İlk olarak oyuna giriş yapınız. Ardından “ESC” tuşuna basılı tutarak, “ayarlar” kısmına geliniz.

Bu kısımda “nişangah” bölümüne tıklayınız. Nişangah bölümünde “merkez nokta” seçeneğini açık hale getiriniz.

“Merkez nokta saydamlık” kısmını ise 1 olarak ayarlayınız. “Merkez nokta kalınlık” bölümünü istediğiniz gibi ayarlayabilmeniz mümkündür.

“Ana”, “iç” ve “dış çizgi” kısımlarını ise sıfır olarak ayarlayınız.



