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Valorant satın alma geçmişine nasıl bakılır? Valorant satın alma geçmişi kontrolü nasıl yapılır?

10.10.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Valorant, Riot Games tarafından geliştirilen ve birçok kullanıcı tarafından oynanan FPS oyunlarından biridir. Kullanıcılar silah kaplamaları başta olmak üzere; savaş bileti, spreyler, oyuncu kartları, ajan kontratlarını tamamlayacak yeni ajanlar gibi birçok ürünü oyunun resmi mağazasından satın alabilmektedir.

Valorant satın alma geçmişine nasıl bakılır? Valorant satın alma geçmişi kontrolü nasıl yapılır?

Kullanıcılar, Valorant resmi mağazasından istedikleri ürünleri satın aldıktan sonra geriye dönük satın alma listesine göz atmak isteyebilir. Oyun içerisinde Valorant satın alma geçmişi kontrol etme gibi bir alan bulunmamaktadır. Ancak basit bir yöntem ile oyun için ne kadar harcama yaptığınızı hızlı bir şekilde öğrenebilmeniz mümkündür.

Valorant satın alma geçmişi nasıl kontrol edilir?

Valorant satın alma geçmişine bakmak için resmi internet sitesine giriş yapmanız gerekmektedir. Bunun için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

  • Oyun içi satın aldığınız tüm içeriklere ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız. https://support-valorant.riotgames.com/hc/tr/articles/360045132434-Sat%C4%B1n-Alma-Ge%C3%A7mi%C5%9Fini-Kontrol-Etmek-
  • Bağlantıya tıkladıktan sonra karşınıza oyunun resmi sitesi açılacaktır.
  • Buradan kullanıcı adınız ve şifreniz ile Riot hesabınıza giriş yapmanız gerekmektedir.
  • Ardından “satın alma geçmişini göster” kısmına tıklayınız.
  • Karşınıza bugüne kadar satın aldığınız tüm ürünler çıkacaktır. Bu şekilde satın aldığınız tüm ürünlerin yanı sıra hesabınıza başka birinin giriş yapıp yapmadığını da kontrol edebilirsiniz.

Kullanıcılar satın alma geçmişini kontrol ederken bilgileri dışında bir alışveriş yapıldığını fark ettiklerinde hemen Riot Games destek ekibi ile iletişime geçmelidir. Valorant resmi sitesi dışında başka herhangi bir siteye Riot kullanıcı adınız veya şifreniz ile giriş yapmamaya dikkat etmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde hesabınız ve ödeme bilgileriniz başkalarının eline geçebilir.

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Valorant satın alma geçmişi ne işe yarar?

Valorant satın alma geçmişini öğrenmenin en kolay yolu resmi sitesine giriş yapmaktır. Oyun arayüzü ekranından satın alma geçmişine ulaşma gibi bir seçenek mevcut değildir. Oyunun resmi sitesine giriş yaparak kolay bir şekilde geçmişte aldığınız tüm ürünleri görüntüleyebilirsiniz.

Resmi mağazasından aldığınız ürünlerin yanı sıra Valorant puanlarınız ile yapmış olduğunuz tüm satın alma işlemlerine de ulaşabilmeniz mümkündür. Çok eski satın alma işlemleri için para iadesi yapılmamaktadır. Satın alma geçmişi sayesinde aşağıdaki maddelerde yer alan tüm işlemlere ulaşabilirsiniz.

  • Satın aldığınız tüm ürünleri (Tarih, gün ve saat olarak),
  • Ödeme çeşitlerini,
  • Ödeme bilgilerinizin kayıtlı olup olmadığını,
  • Ürün iadelerini,
  • Hesabınıza sizin dışında başka birinin girip girmediğini kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.
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Valorant
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