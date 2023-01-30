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  4. Van'dan kahreden haber! Köpeğin saldırdığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Van'dan kahreden haber! Köpeğin saldırdığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

30.01.2023 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Tuşba ilçesinde bir sitede oyun oynayan 10 yaşındaki çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan talihsiz çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı gören cami imamı korkunç anları anlatırken, "Bana ’çabuk yetiş bir şeyler oluyor’ diye seslendiler. Gidip baktığımda köpek çocuğun boğazına sarılmış, boğazını ısırıyordu." ifadelerini kullandu.

Van'dan kahreden haber! Köpeğin saldırdığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Van’ın Tuşba ilçesinde bir sitenin bahçesinde köpeğin saldırısına maruz kalarak ağır yaralanan çocuk, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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KÖPEĞİN KULAĞINDA KÜPESİ VARDI

Alınan bilgilere göre olay, Tuşba’nın Selimbey Mahallesi’ndeki Alpin Sitesi bahçesinde meydana geldi. Öğle saatlerinde site önünde oynayan M.D. (10) isimli çocuk, kulağında küpesi olan bir köpeğin saldırısına uğradı. Saldırıda boğazından ve vücudunun çeşitli yerinden yaralanan çocuk, olay yerine gelen ambulans ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan çocuk yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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"BAKTIĞIMDA BOĞAZINI ISIRIYORDU"

Olayla ilgili gazetecilere bilgi veren mahalledeki Şifa Cami İmamı Muhammet Emin Küçük, çocuğun sitenin bahçesinde oyun oynarken bir köpeğin saldırısına uğradığını söyledi. Çocuğu kurtarmak için büyük bir çaba gösterdiğini ifade eden Küçük, "Çocuklar sitenin bahçesinde top oynuyordu. Birden bana ’çabuk yetiş bir şeyler oluyor’ diye seslendiler. Gidip baktığımda köpek çocuğun boğazına sarılmış, boğazını ısırıyordu. Köpeğe bağırdım, bana da saldırdı. Daha sonra uzaklaştı. Ambulansı aradık. Sağlık ekibi gelene kadar M.D.’nin boğazına tampon yaptım" dedi. (İHA)

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