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Van Gölü fotoğrafı, NASA'nın yarışmasında 1. oldu!

13.04.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrimiçi fotoğraf yarışmasında, uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafı yarışmayı kazandı.

Van Gölü fotoğrafı, NASA'nın yarışmasında 1. oldu!

NASA tarafından düzenlenen "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışması bu yıl 8 Mart'ta 32 kareyle görücüye çıktı.

Yarışmada, Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı ve "Hareketli Yıldızlar" başlıklı fotoğraf finale kalan iki fotoğraftan biri olmuştu.

NASA'nın Van Gölü fotoğrafı, astronot Kate Rubins tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli olduğu zaman çekilmişti. Fotoğrafın çekilme tarihi 12 Eylül 2016 olarak kayıtlara geçmişti.

İnternet sitesindeki oylama, ABD yerel saatiyle 12 Nisan (dün) saat 12.00'de sona erdi.

Finale kalan Van Gölü fotoğrafı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da destek çağrısı yapmıştı.

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