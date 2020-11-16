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  4. Vaniköy Camii İmamı: Ziynet eşyalarımı yangın sonrası bulamadık

Vaniköy Camii İmamı: Ziynet eşyalarımı yangın sonrası bulamadık

16.11.2020 14:53 | Son Güncelleme:
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Vaniköy Camii İmamı: Ziynet eşyalarımı yangın sonrası bulamadık

Çengelköy'deki tarihi Vaniköy Camii'nin İmamı Mustafa Coşkun'un ifadesinde, "Lojmanda bulunan ziynet eşyalarımı yangın sonrası bulamadık" dediği öğrenildi.

Üsküdar Çengelköy'de bulunan tarihi Vaniköy Camii’nde dün öğle saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin denizden ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Olayla ilgili ifadesine başvuran cami imamı Mustafa Coşkun'ın, “Saat 11.00 sıralarında eşim beni aradı. Camiden değişik kokular geldiğini söyledi. Şile'de olduğum için, caminin karşısında bulunan yalının güvenlik görevlilerine haber verdim. Aynı anda da yola çıktım. Olay yerine geldiğimde yangının söndürüldüğünü gördüm" dediği öğrenildi.

"YANGIN SONRASI ZİYNET EŞYALARIMIZI BULUMADIK"

"Evin içerisinde ziynet eşyalarım bulunuyordu" diyen Coşkun'un "Yangın sonrası ise, yapılan araştırmalarda bu eşyalar bulunamadı. Soruşturmada şüpheli bir durum tespit edilirse davacı ve şikayetçiyim” ifadesini kullandığı kaydedildi.

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HIRSIZLIK ŞÜPHESİ DAHİL TÜM İHTİMALLER SORUŞTURULUYOR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasında hırsızlık şüphesi dahil tüm ihtimallerin çok yönlü olarak soruşturulduğu öğrenildi.

İlk aşamada tüm delillerin toplandığı, titiz bir çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

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