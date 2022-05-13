Var Mısın Yok Musun'la ünlenen Nur Tuğba eski haliyle şoke etti! Değişimini görenin nutku tutuldu

Yıllar önce Var Mısın Yok Musun isimli yarışma programına katılan ve orada herkesin tanıdığı bir isim haline gelen Nur Tuğba'nın değişimi herkes tarafından merak edildi. Yılların geçmesiyle birlikte güzelliğine güzellik katan Nur Tuğba resmen bambaşka biri oldu.

Var Mısın Yok Musun' yarışmasına katıldıktan sonra tanınan Nur Tuğba, sunuculuk dersi aldı. SKY Türk ile NTV'de sunuculuk yaptı. Fakat NTV'de sunuculuk yaptığı dönemde yayın esnasında yaptığı gaf sebebiyle bir müddet TV'den uzaklaşmak zorunda kaldı.

Nur Tuğba Algül, TV8 kanalındaki Survivor Panaroma programını Hakan Hatipoğlu ile beraber sundu.

YILLAR ONU GÜZELLEŞTİRDİ!

Programın üzerinden yıllar geçmesiyle birlikte birçok kişi tarafından merak edilen Nur Tuğba, değişimi ve güzelliğiyle herkesi büyüledi. Instagram hesabında 303 bin takipçisi bulunan Nur Tuğba'nın paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor.

İşte o paylaşımlar;







