MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Var Mısın Yok Musun'la ünlenen Nur Tuğba eski haliyle şoke etti! Değişimini görenin nutku tutuldu

Var Mısın Yok Musun'la ünlenen Nur Tuğba eski haliyle şoke etti! Değişimini görenin nutku tutuldu

13.05.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla ünlenen Nur Tuğba eski haliyle görenleri adeta şaşkına çevirdi. Acun Ilıcalı'nın sunduğu Var Mısın Yok Musun adlı yarışma programında, tüm Türkiye'nin tanıdığı isimlerden biri haline gelen Nur Tuğba, değişimiyle göz kamaştırdı.

Var Mısın Yok Musun'la ünlenen Nur Tuğba eski haliyle şoke etti! Değişimini görenin nutku tutuldu

Yıllar önce Var Mısın Yok Musun isimli yarışma programına katılan ve orada herkesin tanıdığı bir isim haline gelen Nur Tuğba'nın değişimi herkes tarafından merak edildi. Yılların geçmesiyle birlikte güzelliğine güzellik katan Nur Tuğba resmen bambaşka biri oldu.

nurr

Var Mısın Yok Musun' yarışmasına katıldıktan sonra tanınan Nur Tuğba, sunuculuk dersi aldı. SKY Türk ile NTV'de sunuculuk yaptı. Fakat NTV'de sunuculuk yaptığı dönemde yayın esnasında yaptığı gaf sebebiyle bir müddet TV'den uzaklaşmak zorunda kaldı.

nur tuğba

Nur Tuğba Algül, TV8 kanalındaki Survivor Panaroma programını Hakan Hatipoğlu ile beraber sundu.

nur tuğba1

YILLAR ONU GÜZELLEŞTİRDİ!

Programın üzerinden yıllar geçmesiyle birlikte birçok kişi tarafından merak edilen Nur Tuğba, değişimi ve güzelliğiyle herkesi büyüledi. Instagram hesabında 303 bin takipçisi bulunan Nur Tuğba'nın paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor.

İşte o paylaşımlar;

nur5

nur4

nur tuğba3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı! Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!
MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı! MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!
Boşanan ünlü çiftin evini kiraladılar! Sadece hafta sonu kalacağı evin aylık kirası şoke ettiBoşanan ünlü çiftin evini kiraladılar! Sadece hafta sonu kalacağı evin aylık kirası şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Nur Tuğba Algül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin'den flaş 3600, EYT ve zam açıklaması!

Bakan Bilgin'den flaş 3600, EYT ve zam açıklaması!

Süper Lig yayın ihalesini kim kazandı? Maçlar hangi kanalda? İşte cevabı...

Süper Lig yayın ihalesini kim kazandı? Maçlar hangi kanalda? İşte cevabı...

Şoke eden vajina satışı! Bunu da gördük

Şoke eden vajina satışı! Bunu da gördük

Çukur'un Timsah Celil'i trans birey olmuştu! Sözleri ağlattı: "Bu kadar sert bir şey beklemiyordum"

Çukur'un Timsah Celil'i trans birey olmuştu! Sözleri ağlattı: "Bu kadar sert bir şey beklemiyordum"

Akaryakıt fiyatları için korkutan yükseliş

Akaryakıt fiyatları için korkutan yükseliş

Kıyafetiyle Londra sokaklarını birbirine kattı! Herkes şaşkına döndü

Kıyafetiyle Londra sokaklarını birbirine kattı! Herkes şaşkına döndü

İlginizi Çekebilir

Afrika'nın milyoneri! Milyoner dolarlık doğum günü hediyesi...

Afrika'nın milyoneri! Milyoner dolarlık doğum günü hediyesi...

Mucize kurtuluş! 3 yaşındaki kızı böyle kurtardı

Mucize kurtuluş! 3 yaşındaki kızı böyle kurtardı

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Patatesi böyle kullanmak kimsenin aklına gelmemişti!

Patatesi böyle kullanmak kimsenin aklına gelmemişti!

Sevgilisinin babasının cenazesinde öyle bir şey yaptı ki...

Sevgilisinin babasının cenazesinde öyle bir şey yaptı ki...

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.