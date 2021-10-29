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Var mısın Yok musun yarışmasının Kemal'i bakın şimdi ne yapıyor!

29.10.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Var mısın Yok musun yarışmasıyla ünlenen Kemal Özcanlı'nın değişimi sevenlerini şaşırttı. Özcanlı, Var mısın Yok musun macerasından sonra kameralardan kopamadı.

Var mısın Yok musun yarışmasının Kemal'i bakın şimdi ne yapıyor!

Survivor ve Var mısın Yok musun yarışmalarında yer alıp Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Kemal Özcanlı, şimdilerde Galatasaray TV'de maç yorumcusu olarak yer alıyor.

Var mısın Yok musun yarışmasının Kemal'i bakın şimdi ne yapıyor!

Kemal Özcanlı, Var mısın Yok musun yarışmasından 125 bin TL kazanmış, ardından katıldığı Survivor yarışmasıyla da uzun süre adından söz ettirmişti.

Var mısın Yok musun yarışmasının Kemal'i bakın şimdi ne yapıyor!

Saç ektiren Kemal Özcanlı, bambaşka bir görüntüye kavuştu.

Var mısın Yok musun yarışmasının Kemal'i bakın şimdi ne yapıyor!

Daha önce Ütopya programında yorumcu olarak yer alan Özcanlı, şimdilerde gönül verdiği Galatasaray'ın takımında futbol yorumcusu olarak çalışıyor.

Var mısın Yok musun yarışmasının Kemal'i bakın şimdi ne yapıyor!


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü TV8 survivor Acun Ilıcalı
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