Var mısın Yok musun yarışmasının Kemal'i bakın şimdi ne yapıyor!

Survivor ve Var mısın Yok musun yarışmalarında yer alıp Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Kemal Özcanlı, şimdilerde Galatasaray TV'de maç yorumcusu olarak yer alıyor.

Kemal Özcanlı, Var mısın Yok musun yarışmasından 125 bin TL kazanmış, ardından katıldığı Survivor yarışmasıyla da uzun süre adından söz ettirmişti.

Saç ektiren Kemal Özcanlı, bambaşka bir görüntüye kavuştu.

Daha önce Ütopya programında yorumcu olarak yer alan Özcanlı, şimdilerde gönül verdiği Galatasaray'ın takımında futbol yorumcusu olarak çalışıyor.



