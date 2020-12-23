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Variety, '2020'nin Uluslararası En İyi 15 Dizisi' listesini açıkladı! Alef dizisi de listeye girdi

23.12.2020 00:49 | Son Güncelleme:
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Variety, '2020'nin Uluslararası En İyi 15 Dizisi' listesini açıkladı! Alef dizisi de listeye girdi

Dünyanın en prestijli dergilerinden Variety, '2020'nin Uluslararası En İyi 15 Dizisi' listesini açıkladı. Listede Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde olduğu Alef dizisi de yer aldı.

Variety dergisi, hazırladığı '2020'nin Uluslararası En İyi 15 Dizisi' listesinde Türk yapımı Alef de yer aldı.

Variety, aralarında Jamie Lang, Rebecca Davis, Patrick Frater, Elsa Keslassy, Manori Ravindran, Naman Ramachandran, Nick Vivarelli'nin olduğu jüri üyelerinden oluşan bir çalışmayla, Amerika dışında çekilen, en iyi 15 uluslararası diziyi belirledi.

İşte, Variety yazarlarına göre ABD yapımı olmayan en iyi 15 dizi:

Alef - FX, BluTV (Türkiye)

The Bad Kids! - iQiyi (Çin)

Crash Landing on You - tvN (Güney Kore)

Invisible Stories - HBO Asia (Singapur)

La Jauria - Amazon Prime Video (Şili)

Normal People - BBC , Hulu (İngiltere)

Paatal Lok - Amazon Prime Video (Hindistan)

Paranormal - Netflix (Mısır)

Partisan - Viaplay (İsveç)

Patria - HBO Europe (İspanya)

Possessions - Canal Plus, Yes TV (Fransa)

Quiz - ITV, AMC (İngiltere)

Veneno - Atresplayer Premium (İspanya)

We Are Who We Are - HBO Europe (İtalya)

We Got This - SVT, Viaplay (İsveç)

ALEF DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Alef, İstanbul Boğazı'nda bir cansız bedenin bulunmasının ardından ortaya çıkan çeşitli cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesini konu alıyor.

Osmanlı ve İslam Tarihi'nden izler taşıyan dizide, genç ve hırslı dedektif Kemal (Kenan İmirzalıoğlu) ile tecrübeli ortağı Settar (Ahmet Mümtaz Taylan), İstanbul'da işlenen gizemli bir seri cinayet vakasının peşine düşüyor. Hem kişisel hayatları hem de olaylara yaklaşımlarıyla birbirine tamamen zıt bu ikiliye, bir üniversitede öğretim görevlisi olan Yaşar (Melisa Sözen) da katılıyor. Ekip, cinayetleri çözmeye çalışırken buldukları her delille yüzyıllar boyu saklı kalan bir sır perdesini de aralıyor. Bu sır açığa çıkmaya yaklaştıkça, her bir karakterin geçmişinin hayaletleri de ortaya çıkmaya başlıyor.

ALEF DİZİSİNİN OYUNCULARI

BluTV ve FX ortaklığında hayata geçirilen, başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen paylaşıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Emin Alper'in oturuyor.

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