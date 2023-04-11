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Vatandaş eş anlamlısı nedir? Vatandaşın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

09.04.2023 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime haznesi açısından oldukça zengin bir dildir. Bu yüzden anlamı ve eş anlamı bilinmeyen birçok kelime bulunur. Bu tür kelime gruplarını bilmek konuşma ve yazı dilinde çeşitli kelimeler kullanarak, iletişimi daha zengin ve verimli hale getirir. Eş anlamı bulunan kelimelerden biri de vatandaştır. Vatandaş kelimesi günlük hayatta bile sıklıkla kullanılan sözcükler arasında yer alır.

Vatandaş eş anlamlısı nedir? Vatandaşın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe kelime haznesi çok geniş bir dildir. Bu yüzden bazı kelimeler günlük hayatta sıklıkla duyulsa bile anlamları tam olarak bilinmeyebilir. Hâl böyleyken söz konusu kelimelerin eş anlamlı karşılıkları da doğru bir şekilde kullanılamaz. Kelimelerin doğru ve yerinde kullanımı sağlıklı bir iletişim için oldukça önemlidir. Bu yüzden Türkçeye hakim olup, daha geniş bir ifade olanağı için eş anlamlılar gibi kelime gruplarını bilmek gerekir. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan vatandaş kelimesi de eş anlamı olan ve merak edilen kelimeler arasında yer alır.

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Vatandaş kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türk Dil Kurumuna göre vatandaş kelimesi bir ülkede yaşayan ve ülkenin toprak parçası içerisinde kayıtlı haklara sahip olan kişidir. Hukukta vatandaşlık anayasa ile yönetilen demokratik ülkelerde kişiye sunulan haklar ve o kişinin yaşadığı ülke ve kurallarına bağlı olmasıdır. Özetle vatandaş, yaşadığı ülke tarafından hakları koruma altına alınan kişidir.

Eş anlamlı kelimeler olarak sayılan kelimeler anlam bütünlüğü konusunda ortaktır. Birbirinden farklı yazılış ve söyleniş şekilleri olsa da aynı anlamı ifade ederler. Dilimizde eski Türkçeden gelen, günlük hayatta kullanılan veya genel kullanım açısından aynı anlamı ifade eden birçok eş anlamlı kelime bulunur. Vatandaş eş anlamlısı olarak bilinen kelime de aynı anlamı taşır ve yerine kullanılabilir. Vatandaşın eş anlamlısı olan kelime ise “yurttaş” sözcüğüdür.

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Vatandaşın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Vatandaş kelimesinin eş anlamı olan kelimeyi anlayabilmek için en iyi yöntem cümle içerisinde kullanmaktır. Yurttaş kelimesi ile ilgili örnek cümleler şu şekildedir:

  • Bir ülkede yaşayan yurttaşların ekonomik, sosyal, psikolojik durumları devletin koruması altındadır.
  • Okullarda eğitim gören çocuklara temel bilimlerle birlikte yurttaşlık bilinci de öğretilir.
  • Türkiye’de yaşayan kişiler birbirlerinin yurttaşıdır.
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