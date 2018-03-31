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Vatanım Sensin 51. bölüm fragmanı! Hilal öldü mü?

VATANIM SENSİN HABERLERİ  | 31.03.2018 01:27 | Son Güncelleme

Vatanım Sensin dizisinin 51. bölüm fragmanı yayınlandı. Vatanım Sensin'in yeni bölümünde, Yunan askerlerinin vurduğu Cevdet'in kızı Hilal yoğun bakımda öldü mü? Sezon sonunda final yapacak olan dizinin yeni bölüm fragmanı izleyenleri şoke etti. Albay Adonis, Hilal'in ölüm haberini vermek için Filippos'un yanına gitti ve 'Leon artık özgür. Hilal öldü' dedi.

Vatanım Sensin 51. bölüm fragmanı! Hilal öldü mü?

Kanal D'de başrollerini Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in paylaştığı Vatanım Sensin dizisinin 51. bölüm fragmanı duygusal anlara sahne oldu. Yunan askerleri tarafından vurulan Hilal, hastanede bilinci kapalı halde yatarken, babası Cevdet kızına kendisinin de Kuvayı Milliyeci olduğunu itiraf ediyor. Yeni bölümde, Filippos'un yanına giden Albay Adonis ise Hilal'in öldüğünü söylüyor.

VATANIM SENSİN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Cevdet, tüm gerçeği kızı Hilal'e itiraf ediyor! Hayati tehlikesi süren Hilal, ölecek mi? Yunan askerler, tarafından vurulan Hilal, Leon tarafından hızlıca hastaneye getirilse de hayati tehlike sürmektedir. Kızının durumunu gören Cevdet, çılgına döner. Azize'ye olan biteni anlatırken ise soğukkanlılığını korumaya çalışır. Kızı Hilal'in bilinci kapalıyken tüm gerçeği itiraf eder.

Albay Adonis, Hilal'in ölüm haberini vermek için Filippos'un yanına gider. Hastaneye giden Adonis, Hilal'e zarar verecek mi?

Vatanım Sensin, merakla beklenen yeni bölümüyle 5 Nisan Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

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