Vatanım Sensin dizisinde flaş ayrılık!

Halit Ergenç’in başrolünü Bergüzar Korel ile paylaştığı Kanal D'nin “Vatanım Sensin” dizisi, perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Taylan Biraderler’in yönetmen koltuğunda oturduğu diziden bir isim daha ayrılıyor.

“Vatanım Sensin”e sezon başında “Dağıstanlı” rolüyle katılan ödüllü oyuncu Ufuk Bayraktar, projeden ayrılacak.

VATANIM SENSİN'İN 45. BÖLÜMÜYLE VEDA EDECEK

Sertliğiyle ve pervasızlığıyla sadece düşmanını değil, dostunu da ürküten gözüpek bir karakterle seyirci karşısına çıkan Ufuk Bayraktar, yarın ekrana gelecek olan 45. bölümüyle “Vatanım Sensin”e veda edecek. (Medyatava/Birsen Altuntaş)

Öte yandan diziden geçen günlerde de Tevfik rolünü canlandıran Onur Saylak ayrılmıştı.