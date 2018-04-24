Vatanım Sensin dizisinde son 5 bölüm! Vatanım Sensin ne zaman bitecek?

Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerindeki işgal yılları ve Kurtuluş Savaşı öncesindeki mücadeleyi anlatan Vatanım Sensin efsane bir finalle veda etmeye hazırlanıyor. Vatanım Sensin'in final tarihi netlik kazandı.

Bu sezon veda edeceği daha önceden planlanan dizide son 5 bölüme girildi. Vatanım Sensin yayın tarihlerinde ara verilmediği takdirde, 24 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanacak olan 57. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek.

başrollerinde Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Boran Kuzum ve Miray Daner'in yer aldığı dizinin yeni bölümü ise, bir haftalık aranın ardından 26 Nisan Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak.

VATANIM SENSİN 53. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Vatanım Sensin yeni bölümde Cevdet, İsmet Paşa'nın planını uygulamak için harekete geçiyor! İsmet Paşa, vatan için kendini feda edecek gönüllü askerlere çok özel bir görev vermiştir. Bu görevin amacına ulaşabilmesi için ise Cevdet'in hoşnut olmayacağı eylemler gerçekleştirmesi gerekir.

Savaşın son kritik dönemine girilmek üzeredir. Hastanenin boşlatılmasıyla birlikte planın son aşamalarının hızlı şekilde gerçekleşmesi gerekmektedir. Vatanım Sensin, heyecan dolu bölümüyle 26 Nisan Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!