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Vatanım Sensin dizisine sürpriz transfer!

VATANIM SENSİN HABERLERİ  | 11.04.2018 22:46 | Son Güncelleme

Başrollerini Halit Ergenç, Bergüzar Korel’in paylaştığı 'Vatanım Sensin' dizisinin bu hafta yayınlanacak bölümüne Nail Kırmızıgül konuk oluyor.

Vatanım Sensin dizisine sürpriz transfer!

Başarılı oyuncu Nail Kırmızıgül, 'Vatanım Sensin' dizisinde İstanbul hükümetinin ajanı olan Rahmi karakterine hayat verecek.

Vatanım Sensin 52. bölüm fragmanı yayınlandı, önemli ipuçları geldi. Filippos ve Adonis, hain planları için harekete geçiyor! Filippos, Albay Adonis'i kötü planlarına ortak etmiştir. Adonis'in kaçmadan önce yapacağı kötülükler, Cevdet ve ailesini derinden üzecektir.

nail

Türk ordusunun arasına karışan gizli ajan, bildiklerini Filippos'a anlatmak üzere onunla anlaşma yapma peşindedir. Leon ve Cevdet'in kumanda ettiği Yunan askerleri, Albay Adonis'in peşindedir.

Cevdet, Adonis'i kaçmaya çalışırken yakalamayı başarır ve tüm bildiklerini anlatmasını ister. Fakat Adonis'i takip eden Filippos, gerçeklerin öğrenilmesini istemeyecektir.

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