Vatanım Sensin veda etti; Boran Kuzum üniformayla gitti

Kanal D'nin sevilen dizisi Vatanım Sensin final yaptı. Dizide Teğmen Leon'u canlandıran Boran Kuzum, Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Boran Kuzum, dizide giydiği üniformasıyla verdiği pozun altına şu notu yazdı:

'HEP SEVGİYLE KALIN'

Leonidas Papadopoulos.Hayatım boyunca unutamayacağım bu iki sene için, hayatıma kattıkların ve vesile oldukların için önce sana, sonra seni yaratan yazarlarımıza, sana beraber ruh verdiğimiz yönetmenlerimize ve hep birlikte bu işe kalbimizi koyduğumuz tüm oyuncu arkadaşlarıma, büyüklerime ve muhteşem ekibimize çok teşekkür ediyorum.

Ne güzel insanlar biriktirdim, minnettarım. Siz, ilk günden beri hikayemizi paylaştığımız seyircilerimiz; sevginiz, desteğiniz bize güç verdi hep. Siz de hep sevgiyle kalın. Giderken yanımda bu üniformayı götürüyorum; bakıp güzel günleri hatırlamak için...

