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Vatanım Sensin'e damga vuran sahne! 'Allah Mustafa Kemal Paşa'dan razı olsun'

VATANIM SENSİN HABERLERİ | 12.01.2018 01:37 | Son Güncelleme 5 saat önce

Vatanım Sensin'in 40. bölümünde İsmet Paşa ile Azize görüştü. Azize'nin 'Allah Mustafa Kemal Paşa'dan razı olsun' sözleri diziye damga vurdu.

Vatanım Sensin'e damga vuran sahne! 'Allah Mustafa Kemal Paşa'dan razı olsun'

Kanal D'de ekrana gelen Vatanım Sensin'in 40. bölümünde Azize'nin İsmet Paşa'ya 'Allah, Ankara'dan razı olsun. Allah, Mustafa Kemal Paşa'dan razı olsun' sözleri izleyenleri duygulandırdı.

Vatanım Sensin'in son bölümünde, Dağıstanlı’nın, İsmet Bey’i alıkoyması hem çiftlikte hem Ankara’da şok etkisi yaratır. Diğer yandan çiftlikte Hemşireler Birliği kurulur ve Azize birliğin başına geçer. İzmir'de Leon’un yakalamak zorunda kaldığı Mehmet için ise umutlar tükenmektedir.

Ankara ile ipleri iyiden iyiye koparan Dağıstanlı geri dönülmez bir yola girmiştir. Cevdet, Mustafa Kemal’in emri üzerine kolları sıvar. Görevi İsmet Bey’i gözü kararan Dağıstanlı’nın namlusunun ucundan almak ve efelerin düzenli orduya katılmasını sağlamaktır. Artık Tevfik’i kullanarak başladığı işi bitirmekten başka bir çaresi kalmamıştır.

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