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Ve küslük bitti! Alişan ve Demet Akalın barıştı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.02.2019 11:07 | Son Güncelleme

Demet Akalın, 6 yıldır küs olduğu Alişan'ın bebeğini doğum videosunu beğenerek zeytin dalı uzattı. Bunun üzere 2. Sayfa programının sunucuları Gülşen Yüksel Salt ve Müge Dağıstanlı harekete geçerek iki tarafı 6 yıl sonra canlı yayında barıştırdı. Demet Akalın'ın Burak hakkındaki sözleriyle duygulanan Alişan, gözyaşlarına boğuldu.

Ve küslük bitti! Alişan ve Demet Akalın barıştı!

6 yıl önce birbirine küsenve zaman zaman da birbirlerine sert eleştirilerde bulunan Demet Akalın ve Alişan küslüğü bitti! Alişan ve Demet Akalın canlı yayında gözyaşları içinde barıştı.

2 Sayfa programının sunucuları, Alişan'ın bebeği Burak'ın doğum videosunu beğenen Demet ile Alişan arasındaki küslüğü bitirmek için harekete geçti.

Sunucular, Demet ve Alişan'ı telefonla arayarak 6 yıl sonra ilk kez konuşturdu.

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Birbirlerinin seslerini duyan Demet ve Alişan, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.

BURAK BEBEK BARIŞTIRDI

Demet Akalın "Hira'nın doğumuna gelseydin, bu küslük 2 yıl sürecekti... Ben doğuma girerken kayınpederime 'Alişan gelirse ne olur içeri al' dedim. Çocuğum doğduktan sonra başka bir boyuta geçtim. Ara ara röportajlarımda ona sinyal çakıyordum. Burak o kadar güzel bir bebek ki, Onun gözündeki yaşa kurban olurum" dedi.

Alişan ise "Hira'nın doğumuna gidip gelmek arasında çok gittim geldim. Olaylar çok sıcaktı. Şu an böyle konuşuyor olabilmek bile çok güzel. Demet ile yarım saat, 1 saat baş başa görüşmek istiyorum" dedi.

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Alişan ve Demet Akalın alişan demet akalın

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