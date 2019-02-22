Ve küslük bitti! Alişan ve Demet Akalın barıştı!

6 yıl önce birbirine küsenve zaman zaman da birbirlerine sert eleştirilerde bulunan Demet Akalın ve Alişan küslüğü bitti! Alişan ve Demet Akalın canlı yayında gözyaşları içinde barıştı.

2 Sayfa programının sunucuları, Alişan'ın bebeği Burak'ın doğum videosunu beğenen Demet ile Alişan arasındaki küslüğü bitirmek için harekete geçti.

Sunucular, Demet ve Alişan'ı telefonla arayarak 6 yıl sonra ilk kez konuşturdu.

Birbirlerinin seslerini duyan Demet ve Alişan, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.

BURAK BEBEK BARIŞTIRDI

Demet Akalın "Hira'nın doğumuna gelseydin, bu küslük 2 yıl sürecekti... Ben doğuma girerken kayınpederime 'Alişan gelirse ne olur içeri al' dedim. Çocuğum doğduktan sonra başka bir boyuta geçtim. Ara ara röportajlarımda ona sinyal çakıyordum. Burak o kadar güzel bir bebek ki, Onun gözündeki yaşa kurban olurum" dedi.

Alişan ise "Hira'nın doğumuna gidip gelmek arasında çok gittim geldim. Olaylar çok sıcaktı. Şu an böyle konuşuyor olabilmek bile çok güzel. Demet ile yarım saat, 1 saat baş başa görüşmek istiyorum" dedi.

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