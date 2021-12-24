Vedat Milor, kızıyla çekildiği fotoğrafa yorum yapan takipçisine kızdı! “İsteseniz de istemeseniz de...”

Yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medya üzerinden düzenlediği yemek anketleriyle son dönemde popülerliğini arttırmayı başardı. Toplumun damak tadına hitap eden ve sıklıkla tercih edilen yemekler arasında takipçilerinin oylama yapmasını talep eden Milor, son olarak kızı Ceylin ile bir fotoğrafını paylaştı. Eşi Linda Hanım ve kızı Ceylin ile samimi fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayarak özel hayatını takipçilerine sunan Milor, kendisine yapılan bir yoruma sinirlendi. Cevabını yine sosyal medya hesabından verdi.

“BU GARİP ÖFKENİN...”

Takipçisinin kızıyla çekilen fotoğrafına “Yemeklerin tadına bakmaktan başka ne işe yararsın merak ettim. Bana göre boş bir adamsın” yorumunu yapması ünlü yemek gurmesini kızdırdı. Yemek eleştirmeni Milor, takipçisinin yorumunu paylaştığı gönderisine, “Bağlamdan kopuk bu garip öfkenin genellikle önümüzdeki kadehlerden kaynaklandığını düşünmüşümdür” cevabını verdi.

Kendisine yönelik eleştirilere rağmen Milor samimiyetini koruyacağını söyleyerek, “İsteseniz de istemeseniz de, evde, restoranda, dost meclislerinde nasılsak, kamera önünde de aynı olmaya devam edeceğiz.” notunu iletti.



