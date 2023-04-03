Vedat Milor, Muharrem İnce'yi engelledi: "Herkesin iyiliği için zorunlu bir şeydi"

Yemek eleştirmeni Vedat Milor Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Vedat Milor yine çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. Gastronomi yazarı ve yemek eleştirmeni Vedat Milor, Muharrem İnce'yi Twitter'dan engelledi.

MUHARREM İNCE'Yİ TWITTER'DAN ENGELLEDİ

Muharrem İnce'yi engellediği ekran görüntüsünü paylaşan Vedat Milor, "Herkesin iyiliği için zorunlu bir şeydi" ifadesine yer verdi.

VEDAT MİLOR'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Twitter'ı satın aldıktan sonra eleştiri oklarının hedefinde olan Elon Musk'a da değindi.

ELON MUSK'A DA DEĞİNDİ

Milor konuya dair yaptığı bir sonraki paylaşımında "Elon Musk’ın rezalet algoritması ve For You tavsiyeleri yüzünden yapılması zorunlu bir şeydi." ifadesine yer verdi.

