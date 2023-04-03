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Vedat Milor, Muharrem İnce'yi engelledi: "Herkesin iyiliği için zorunlu bir şeydi"

03.04.2023 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gastronomi yazarı Vedat Milor, Twitter hesabında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ilişkin dikkat çeken bir ekran görüntüsü paylaştı. Milor, Muharrem İnce'yi engellediğini belirterek "Herkesin iyiliği için zorunlu bir şeydi" ifadesine yer verdi.

Vedat Milor, Muharrem İnce'yi engelledi: "Herkesin iyiliği için zorunlu bir şeydi"

Yemek eleştirmeni Vedat Milor Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Vedat Milor yine çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. Gastronomi yazarı ve yemek eleştirmeni Vedat Milor, Muharrem İnce'yi Twitter'dan engelledi.

MUHARREM İNCE'Yİ TWITTER'DAN ENGELLEDİ

Muharrem İnce'yi engellediği ekran görüntüsünü paylaşan Vedat Milor, "Herkesin iyiliği için zorunlu bir şeydi" ifadesine yer verdi.

muharrem ince

muharrem ince

VEDAT MİLOR'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Twitter'ı satın aldıktan sonra eleştiri oklarının hedefinde olan Elon Musk'a da değindi.

muharrem ince

ELON MUSK'A DA DEĞİNDİ

Milor konuya dair yaptığı bir sonraki paylaşımında "Elon Musk’ın rezalet algoritması ve For You tavsiyeleri yüzünden yapılması zorunlu bir şeydi." ifadesine yer verdi.

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