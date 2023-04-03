Vedat Milor, Muharrem İnce'yi engelledi: "Herkesin iyiliği için zorunlu bir şeydi"

Yemek eleştirmeni Vedat Milor Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Vedat Milor yine çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. Gastronomi yazarı ve yemek eleştirmeni Vedat Milor, Muharrem İnce'yi Twitter'dan engelledi.
Muharrem İnce'yi engellediği ekran görüntüsünü paylaşan Vedat Milor, "Herkesin iyiliği için zorunlu bir şeydi" ifadesine yer verdi.
Twitter'ı satın aldıktan sonra eleştiri oklarının hedefinde olan Elon Musk'a da değindi.
Milor konuya dair yaptığı bir sonraki paylaşımında "Elon Musk’ın rezalet algoritması ve For You tavsiyeleri yüzünden yapılması zorunlu bir şeydi." ifadesine yer verdi.