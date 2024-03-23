Vefat haberi sanat dünyasını yasa boğmuştu! Duygusal veda geldi

Dördüncü kez kansere yakalanan ve uzun süredir tedavisi devam eden ünlü oyuncu Bahar Öztan, 61 yaşında hayata veda etmişti.

Ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınlarken, bir paylaşım da 'Doktor Civanım' filminde Bahar Öztan ile rol alan ve 2000 yılında hayatını kaybeden Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'dan geldi.

Sunal, yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Ah güzel Bahar Öztan oldu mu? bu şimdi.. Doktor Civanım ve Orta Direk Şaban filmlerinde Kemal'le oynamıştı.. Sonra arada telefonlaştık hep.. Gülüşünü, sıcacık bakışını hiç unutamam sevgili Bahar.. Çok üzgünüm çok.."







