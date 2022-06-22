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Büyük beden model fazla kilolarını eleştirenlere bikinili paylaşımıyla meydan okudu! “Çok büyük olduğumu söyleyen...”

22.06.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan vücut pozitifliğini savunan paylaşımlar yaparak ünlenmeyi başaran Emi Mochi, kendisini fazla kiloları nedeniyle eleştiren bir takipçisine bikinili pozuyla cevap verdi. Dış görünüşü nedeniyle olumsuz yorumlara maruz kaldığını belirten Mochi, kendisini sevdiğini ve bulunduğu bedende mutlu olduğunu söyledi.

Büyük beden model fazla kilolarını eleştirenlere bikinili paylaşımıyla meydan okudu! “Çok büyük olduğumu söyleyen...”

Büyük beden model olarak çalışan ve sosyal medyada beden pozitifliği paylaşımları yapan Emi Mochi, takipçilerinden gelen yoğun eleştirileri turuncu bikinisiyle verdiği pozla yanıtladı. ‘Çok büyük’ ve çirkin olduğunu söyleyen acımasız yorumlara meydan okuyan Mochi, herkesi kendisini sevmeye davet etti.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Kochi bikinili gönderisine, “Bu bikiniyi giymek için çok büyük olduğumu söyleyen bir kadına ithafen paylaşıyorum” notunu ekledi. Kochi’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada popüler olmayı başardı. Kullanıcıların büyük bir bölümü Kochi’i paylaşımdan dolayı tebrik ederken kadınların beden ölçüleri nedeniyle yargılanmasına yönelik yorumlarda birleşti.

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sosyal medya bikini
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