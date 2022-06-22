Büyük beden model fazla kilolarını eleştirenlere bikinili paylaşımıyla meydan okudu! “Çok büyük olduğumu söyleyen...”

Büyük beden model olarak çalışan ve sosyal medyada beden pozitifliği paylaşımları yapan Emi Mochi, takipçilerinden gelen yoğun eleştirileri turuncu bikinisiyle verdiği pozla yanıtladı. ‘Çok büyük’ ve çirkin olduğunu söyleyen acımasız yorumlara meydan okuyan Mochi, herkesi kendisini sevmeye davet etti.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Kochi bikinili gönderisine, “Bu bikiniyi giymek için çok büyük olduğumu söyleyen bir kadına ithafen paylaşıyorum” notunu ekledi. Kochi’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada popüler olmayı başardı. Kullanıcıların büyük bir bölümü Kochi’i paylaşımdan dolayı tebrik ederken kadınların beden ölçüleri nedeniyle yargılanmasına yönelik yorumlarda birleşti.



