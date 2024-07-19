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  4. Verdiği kilolarla gündemdeydi! Ata Demirer'den milyonluk yatarım! Lüks teknesini gösterdi

Verdiği kilolarla gündemdeydi! Ata Demirer'den milyonluk yatarım! Lüks teknesini gösterdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.07.2024 07:33
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Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Ata Demirer, sosyal medya üzerindeki paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa lüks teknesini gösterdi. Yazın tadını denizlerde çıkarmak isteyen ünlü komedyen 'sevdalı' adını verdiği bir tekne satın aldı.

MYNET-2.5 yılda 30 kilo veren ünlü komedyen Ata Demirer sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim fit haliyle de beğeni topluyor.

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Yaz aylarını tatil bölgelerinde geçiren ünlü komedyen denizin ve güneşin tadını çıkarabilmek için 'sevdalı' adını verdiği bir tekne satın aldı.

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Demirer milyonluk teknesini sosyal medya üzerinden 'hoş geldin kızım' notu ile paylaştı.

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YORUM YAĞDI

Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede beğeni toplarken Demirer'e; 'güle güle kullan', 'hayırlı olsun', 'güzel günlerde, keyifli denizlerde kullanın' gibi yorumlar yapıldı.

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Ata Demirer
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