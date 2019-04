Video ve Fotoğraf Düzenlemesi İçin En İyi Laptoplar

Eskiden ancak televizyon stüdyolarında gördüğümüz devasa kurgu masaları artık dizlerimizin üstünde. Görsel ve işitsel ürünlerin oluşturulmasında kullanılan bilgisayarlar, gelişen teknoloji ile birlikte artık çantalarımızın içine sığabiliyor. Öyle ki, pek çok medya üreticisi bu içerikleri seyahat esnasında bile kolaylıkla üretebiliyor. Bu cihazlar görüntü işleme ve düzenleme işlemlerinin hızla yapılmasına ve yaratıcı projeler üretilmesine yardımcı oluyor. İşlemci, grafik birimi, USB Type C, 3.0 gibi bağlantı seçenekleri, ekran boyutu ve çözünürlüğü gibi farklı özelliklere sahip laptoplar arasından tercih yapmak her ne kadar zor olsa da hepsini bir arada bulmak artık imkansız değil. Yapacağınız seçimi elbette ihtiyaçlarınız ve maddi imkanlarınız belirleyecektir. İşte bu kriterler doğrultusunda sizler için derlediğimiz en iyi laptoplar.

Lenovo 330 17.3" ve aradığınız tüm laptoplar en güncel fiyatlarla Amazon'da

Editörün Tercihi: Apple 15" MacBook Pro with Touch Bar

15 ve 13 inç olmak üzere 2 farklı ekran boyutu, uzay grisi ve gümüş olmak üzere 2 farklı renk seçeneği ile 2018 yılında piyasaya çıkan Apple MacBook Pro serisi laptoplar en başta ince ve şık tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Hemen söyleyelim; ekran boyutu 13 ve 15 inç olan laptoplar arasında tasarım bakımından hiçbir fark yok. Her iki model de son derece ince (13" modeli 1,49 cm, 15" modeli 1,55 c.) ve son derece hafif (13" modeli 1,37 kg, 15" modeli ise sadece 1,83 kg ağırlığında). Çerçeveleri çok ince tasarlandığı için, çok daha geniş bir görüş açısı sağlanmış. Baskıya hazır fotoğraf üretimi ya da video renk sınıflandırması yapacaksanız ve ekran hassasiyetine her şeyden çok önem veriyorsanız, Apple'ın 2018 sürümü Touch bar'lı, 15 inç retina ekranlı MacBook Pro modeli sizin için en iyi seçenek. Touch bar'lı MacBook modellerinin en önemli özelliği, çevredeki ışığı algılayarak ekrandaki beyaz tonlarını otomatik olarak dengeleyen True Tone teknolojisi. Böylece her ortamda en iyi görüntü kalitesini yakalamak mümkün oluyor. Diğerlerinden %25 daha fazla renk içeren DCI/P3 renk gamı ise son derece başarılı bir grafik performansı sağlıyor.