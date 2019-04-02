Video ve Fotoğraf Düzenlemesi İçin En İyi Laptoplar

Eskiden ancak televizyon stüdyolarında gördüğümüz devasa kurgu masaları artık dizlerimizin üstünde. Görsel ve işitsel ürünlerin oluşturulmasında kullanılan bilgisayarlar, gelişen teknoloji ile birlikte artık çantalarımızın içine sığabiliyor. Öyle ki, pek çok medya üreticisi bu içerikleri seyahat esnasında bile kolaylıkla üretebiliyor. Bu cihazlar görüntü işleme ve düzenleme işlemlerinin hızla yapılmasına ve yaratıcı projeler üretilmesine yardımcı oluyor. İşlemci, grafik birimi, USB Type C, 3.0 gibi bağlantı seçenekleri, ekran boyutu ve çözünürlüğü gibi farklı özelliklere sahip laptoplar arasından tercih yapmak her ne kadar zor olsa da hepsini bir arada bulmak artık imkansız değil. Yapacağınız seçimi elbette ihtiyaçlarınız ve maddi imkanlarınız belirleyecektir. İşte bu kriterler doğrultusunda sizler için derlediğimiz en iyi laptoplar.
Lenovo'nun Ideapad grubu dizüstü bilgisayarları arasında yer alan 300 serisi, 418 mm x 292,6 mm x 24,9 mm boyutları ve 2,8 kg ağırlığında, şıklığını sadeliğinden alan bir tasarıma sahip. Premium işlemci ve gelişmiş grafik seçenekleriyle Ideapad 330, sadeliğinden kaynaklanan kullanımının kolaylığının yanı sıra aynı zamanda oldukça güçlü ve dayanıklı bir bilgisayar. Soğutmayı en üst düzeyde tutmak ve böylece bilgisayarı oluşturan bileşenlerin ömrünü uzatmak üzere tasarlanmış. Buna bir de, kullanıcıların zaman içinde değişecek olan ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gereken özellikleri seçme imkanı veriyor olmasını eklediğimizde, uzun yıllar güvenli ve sorunsuz bir şekilde kullanabileceğiniz bir bilgisayara, ekonomik olarak bütçenizi sarsmayacak düzeyde bir bedel ödeyerek sahip olabilirsiniz. Lenovo 330 17.3" standart 8. nesil Intel Core i7 ve isteğe bağlı Intel Optane sayesinde günümüz teknolojisinin en yüksek işlem gücüne sahip. Bu sayede satın aldığınız laptop sadece video ve fotoğraf düzenlemeleri için değil etkileyici bir oyun ve sinema deneyimi de yaşatabilir. Ideapad 330 17.3", dünyanın en gelişmiş oyun GPU mimarisi olan Pascal ile destekleniyor. Bazı konfigürasyonlarda isteğe bağlı olarak ayrıca NVIDIA GTX1050 grafik kartlarını da seçebilirsiniz. 6 saate kadar kesintisiz kullanım imkanı veren pilleri, Rapid Charge desteği sayesinde 15 dakikada şarj edilerek bilgisayarınızı yeniden tam şarj olana kadar 2 saat kullanabilmenizi sağlar. Ideapad 330'un en iyi özelliklerinden biri de depolama alanını kendinize göre uyarlayabilmeniz. Böylece ihtiyacınız olmayan özellikler için para ödemek zorunda kalmazsınız.
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15 ve 13 inç olmak üzere 2 farklı ekran boyutu, uzay grisi ve gümüş olmak üzere 2 farklı renk seçeneği ile 2018 yılında piyasaya çıkan Apple MacBook Pro serisi laptoplar en başta ince ve şık tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Hemen söyleyelim; ekran boyutu 13 ve 15 inç olan laptoplar arasında tasarım bakımından hiçbir fark yok. Her iki model de son derece ince (13" modeli 1,49 cm, 15" modeli 1,55 c.) ve son derece hafif (13" modeli 1,37 kg, 15" modeli ise sadece 1,83 kg ağırlığında). Çerçeveleri çok ince tasarlandığı için, çok daha geniş bir görüş açısı sağlanmış. Baskıya hazır fotoğraf üretimi ya da video renk sınıflandırması yapacaksanız ve ekran hassasiyetine her şeyden çok önem veriyorsanız, Apple'ın 2018 sürümü Touch bar'lı, 15 inç retina ekranlı MacBook Pro modeli sizin için en iyi seçenek. Touch bar'lı MacBook modellerinin en önemli özelliği, çevredeki ışığı algılayarak ekrandaki beyaz tonlarını otomatik olarak dengeleyen True Tone teknolojisi. Böylece her ortamda en iyi görüntü kalitesini yakalamak mümkün oluyor. Diğerlerinden %25 daha fazla renk içeren DCI/P3 renk gamı ise son derece başarılı bir grafik performansı sağlıyor.
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Fiyatı ve sergilediği performans kıyaslandığında, piyasadaki diğer 8. nesil rakipleri arasında en iyi ultrabook olduğunu söyleyebiliriz. Gövdesinin tamamı alüminyumdan üretildiği için ağırlığı sadece 1,19 kg ve bu da taşınabilirliğini kolaylaştırıyor. Son derece şık ve ince bir tasarıma sahip olan bu cihazın sadece 1,5 cm kalınlığında olmasına rağmen NVIDIA Max-Q teknolojisi sayesinde GTX 1050 ekran kartı bulunuyor. İntel Core i7-8550U işlemci performansı ve 8 GB bellek kapasitesi, ince çerçeveli IPS tipi ekran paneli, GeForce MX150 ekran kartı, 256 GB SSD grafik işlemcisi, arkadan aydınlatmalı klavyesi ve 8 saati bulan pil ömrü ile fotoğraf ve video düzenlemenin yanı sıra, oyun bilgisayarı olarak da tatmin edici bir performansa sahip. 4 çekirdekli işlemcisi, çekirdekler arasında güç dağılımı yapıldığı takdirde 4 Ghz olan en iyi hıza ulaşabiliyor. Böylece birden çok yazılımı aynı anda sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.
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Dünyanın en güçlü mobil iş istasyonu olma iddiasını taşıyan DELL Precision M7720 17", 7. nesil Intel işlemcilere ( Intel Core i5, i7 ve Intel Xeon) ve Premier Color UHD ekrana sahip. Windows 10 Pro işletim sistemiyle birlikte gelen Precision 7720, çok daha parlak renk seçenekleri sunan %100 Adobe RGB fomatı, 8 milyon piksel çözünürlüğü ile Ultra HD kalitesinde görüntü sağlayan 4 ekran seçeneği sayesinde çok net ve parlak bir görüntü imkanı veriyor. Çözünürlüğü ve HDR'yi tek bir kablo üzerinden destekleyen DisplayPort 1.4 ise dünyada bir ilk. Bütün bunların yanı sıra Precision 7720'nin en iyi performansa sahip olmasını sağlayan özelliği ise, Dell'in patentli 5. nesil çift soğutma fanları. Termal soğutma sistemi sayesinde ısınma sorunu olmadığı gibi bir de uzun ömürlü 91 WHr pili sayesinde, kesintisiz ve verimli bir çalışma süresine sahip olabilirsiniz.
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