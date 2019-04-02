Video ve Fotoğraf Düzenlemesi İçin En İyi Laptoplar

Eskiden ancak televizyon stüdyolarında gördüğümüz devasa kurgu masaları artık dizlerimizin üstünde. Görsel ve işitsel ürünlerin oluşturulmasında kullanılan bilgisayarlar, gelişen teknoloji ile birlikte artık çantalarımızın içine sığabiliyor. Öyle ki, pek çok medya üreticisi bu içerikleri seyahat esnasında bile kolaylıkla üretebiliyor. Bu cihazlar görüntü işleme ve düzenleme işlemlerinin hızla yapılmasına ve yaratıcı projeler üretilmesine yardımcı oluyor. İşlemci, grafik birimi, USB Type C, 3.0 gibi bağlantı seçenekleri, ekran boyutu ve çözünürlüğü gibi farklı özelliklere sahip laptoplar arasından tercih yapmak her ne kadar zor olsa da hepsini bir arada bulmak artık imkansız değil. Yapacağınız seçimi elbette ihtiyaçlarınız ve maddi imkanlarınız belirleyecektir. İşte bu kriterler doğrultusunda sizler için derlediğimiz en iyi laptoplar.

Bütçe Dostu: Lenovo 330 17.3"

Lenovo'nun Ideapad grubu dizüstü bilgisayarları arasında yer alan 300 serisi, 418 mm x 292,6 mm x 24,9 mm boyutları ve 2,8 kg ağırlığında, şıklığını sadeliğinden alan bir tasarıma sahip. Premium işlemci ve gelişmiş grafik seçenekleriyle Ideapad 330, sadeliğinden kaynaklanan kullanımının kolaylığının yanı sıra aynı zamanda oldukça güçlü ve dayanıklı bir bilgisayar. Soğutmayı en üst düzeyde tutmak ve böylece bilgisayarı oluşturan bileşenlerin ömrünü uzatmak üzere tasarlanmış. Buna bir de, kullanıcıların zaman içinde değişecek olan ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gereken özellikleri seçme imkanı veriyor olmasını eklediğimizde, uzun yıllar güvenli ve sorunsuz bir şekilde kullanabileceğiniz bir bilgisayara, ekonomik olarak bütçenizi sarsmayacak düzeyde bir bedel ödeyerek sahip olabilirsiniz. Lenovo 330 17.3" standart 8. nesil Intel Core i7 ve isteğe bağlı Intel Optane sayesinde günümüz teknolojisinin en yüksek işlem gücüne sahip. Bu sayede satın aldığınız laptop sadece video ve fotoğraf düzenlemeleri için değil etkileyici bir oyun ve sinema deneyimi de yaşatabilir. Ideapad 330 17.3", dünyanın en gelişmiş oyun GPU mimarisi olan Pascal ile destekleniyor. Bazı konfigürasyonlarda isteğe bağlı olarak ayrıca NVIDIA GTX1050 grafik kartlarını da seçebilirsiniz. 6 saate kadar kesintisiz kullanım imkanı veren pilleri, Rapid Charge desteği sayesinde 15 dakikada şarj edilerek bilgisayarınızı yeniden tam şarj olana kadar 2 saat kullanabilmenizi sağlar. Ideapad 330'un en iyi özelliklerinden biri de depolama alanını kendinize göre uyarlayabilmeniz. Böylece ihtiyacınız olmayan özellikler için para ödemek zorunda kalmazsınız.