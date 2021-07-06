Vietnamlı öğrenci kamerayı kapatmayı unuttu, ders sırasında cinsel ilişkiye girdi

COVID-19 pandemisinin ortasında, insanlar tamamen kapalı yaşam tarzına uyum sağlamakta büyük zorluklarla karşılaştılar. Hem ofislerde hem de eğitim kurumlarında "evden çalışma" normal hale geldi. Ancak bu durum herkes tarafından hatırlanacak bazı komik ve tuhaf olayları da doğurmadı değil.

Dünyanın dört bir yanındaki insanlar kameralarını ya da mikrofonlarını açık unutunca bir gecede haber olmayı başardılar. Bunlardan sonuncusu ise Vietnam'da yaşandı. Kameranın açık olduğundan habersiz olan Vietnamlı öğrenci, öğretmeninin kendisine bağırmasıyla olanların farkına varabildi.

KAMERANIN AÇIK OLDUĞUNU UNUTTU, CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİ

Yerel basında çıkan haberlere göre, öğrenci kamerasını kapatmayı unutmuştu ve söz konusu durum dakikalar sonra fark edilebildi. Hocanın “Ne yaptığını sanıyorsun?Çevrimiçi dersteyiz ve sen ilişkiye giriyorsun'' dediği duyuldu.

Öğretim görevlisi, öğrencisinin yaptığını görünce şok olurken, öğrencinin bu görüntüleri arkadaşları tarafından kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı.

Profesörün kendisine bağırmasıyla kameraya doğru koşan öğrenci, hemen kıyafetlerini giydi ama olan olmuştu. Üniversite olayı doğrularken öğrencilere çevrimiçi derslere katılırken daha disiplini ve uygun davranılması gerektiğini hatırlattı.

Cinsel ilişkiye giren öğrenci ise profesörden ve arkadaşlarından özür diledi.



