Zoom toplantısında skandal! Öğretmen kamerayı açık unuttu karısının göğüslerini öpmeye başladı

Koronavirüs döneminde sıkça kullanılmaya başlanan online toplantı uygulaması Zoom'da yaşanan skandallara bir yenisi eklendi.

Kolombiya'nın Palmira kentinde öğrencilere ders anlatan profesör molaya çıktığında kamerayı kapatmayı unuttu. Henüz masa başından kalkmayan öğrenciler ise şaşkına çeviren görüntülerle baş başa kaldı.

Fizik öğretmeni Ruben Dario Parras, öğrencilerle Zoom görüşmesinde kamerayı kapatmayı unuttuktan sonra karısının göğsünü öpüyor.

''BU BENİM HATAMDI ÖZÜR DİLERİM''

Farkında olmadan 16 ve 17 yaşındaki öğrencilere bu şekilde bir görüntü veren Parras, daha sonra bir özür videosu çekti. Parras, ''Karım ile uygun olmayan görüntüler internette viral oldu. Tabii ki bu benim hatamdı, çünkü dersin sonunda kameranın hala açık olduğunu fark etmemiştim. Bunu hiçbir zaman kasıtlı olarak yapmadım. Kazara oldu. Özür dilerim'' dedi.

Ruben Dario Parras hakkında soruşturma açıldı.



