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Vivo’nun merakla beklenen telefonu tanıtıldı

31.12.2020 09:08 | Son Güncelleme:
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Vivo’nun merakla beklenen telefonu tanıtıldı

Vivo’nun uzun zamandır hakkında yazılıp çizilen telefonu Vivo X60 nihayet tanıtıldı. Şimdilik sadece Çin pazarında satışa sunulacak olan telefon 2021’in ilk çeyreğinde Avrupa pazarına da gelecek.

Türkiye’de de satılacağını düşündüğümüz bu model bakalım Android tutkunlarına neler sunuyor?

Telefonda 6.56 inç büyüklüğünde 2376×1080 çözünürlüğünde 120 Hz tazeleme hızına sahip AMOLED ekrana yer veriliyor. Gücünü sekiz çekirdekli Samsung Exynos 1080 yonga setinden alan telefonda 8 GB RAM yer alıyor. 128 GB ve 256 GB dahili depolama opsiyonları ile gelen telefon, kamera konusunda ise çok iddialı.

Zeiss ile el sıkışan firma, bu modelinde lensleri ile ön plana çıkıyor. X60’ta Sony IMX598 sensörlü f / 1.48 diyafram açıklığına sahip 48MP arka kamera, f / 2.2 diyafram açıklığına sahip 13MP 120° ultra geniş açılı kamera + f / 2.46 diyafram açıklığına sahip 13MP 50mm portre kamera + 5x optik ve 60x’e kadar yakınlaştırma yapabilen f / 3.4 diyafram açıklığına sahip 8 MP periskop kamera yer alıyor.

Ön yüzeyde 32 Megapiksellik kamera kullanan firma bu modeli için 500 dolar fiyat talep ediyor. Muhtemelen bu model ülkemize 8.000 TL bandından giriş yapar.

OriginOS alacak olan modeller hangileri?OriginOS alacak olan modeller hangileri?

VİVO X60 ÖZELLİKLERİ

  • 6.56 inç büyüklüğünde 2376×1080 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli AMOLED ekran
  • Sekiz çekirdekli Exynos 1080 5nm yonga seti
  • Mali-G78 GPU
  • 8GB LPDDR5 RAM
  • 128GB / 256GB (UFS 3.1) dahili depolama
  • Sony IMX598 sensörlü 48MP arka kamera, f / 1.48 diyaframlı LED flaş, 4 eksenli OIS, 2.5cm makro, f / 2.2 diyafram açıklığına sahip 13MP 120 ° ultra geniş lens, f / 2.46 diyafram açıklığına sahip 13MP 50mm portre kamerası, 8MP periskop kamera 5x optik ve 60x’e kadar yakınlaştırma için f / 3.4 diyafram açıklığına sahip
  • 32MP ön kamera
  • 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax, Bluetooth 5.1, GPS (L1+L5 Dual Band) + GLONASS, USB Type-C
  • 33W hızlı şarj destekli 4.300 mAh kapasiteli batarya

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