Vivo'nun yeni telefonu ortaya çıktı

Vivo Y55s, görünüşe bakılırsa orta sınıfa geliyor. Modelin özellikleri ortaya çıktı bile. Şimdi dilerseniz lafı fazla uzatmadan telefonun özelliklerini sizlerle paylaşmış olalım.

VIVO Y55S'İN ÖZELLİKLERİ

İddialara göre Vivo Y55s gücünü MediaTek tarafından üretilen Dimensity 700 yonga setinden alacak. 6,58 inçlik LCD panel ile gelecek olan cihaz, geleneksel olarak niteleyebileceğimiz damla çentikli bir tasarıma sahip. Bu geleneksellik, 3.5 mm jak girişi ile daha da güçleniyor. 6.000 mAh’lik bir bataryadan beslenecek olan Y55s modeline 18W hızlı şarj desteği sunulduğunu da söylemeden geçmeyelim.

8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanıyla satışa sunulacak olan cihaz ceramic black, mirror lake blue ve cherry pink meteor olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip.

Telefon ikili kamera yapısıyla karşımıza çıkıyor. Bu noktada 50MP ana kameraya 2MP bir başka kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise 8MP’lik selfie kamerası söz konusu. Aralık ayında tanıtılacak olan modelin fiyatı ise 297 dolar civarında olacak. Son olarak cihazın özelliklerinin henüz resmileşmediği hatırlatalım.

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